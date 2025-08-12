El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El nuevo aparcamiento disuasorio de Pola de Siero, al lado del auditorio, listo para entrar en servicio. A. F. G.

Listo el nuevo aparcamiento disuasorio de Pola de Siero, pintado como zona azul

El alcalde afirma que se está ultimando la ordenanza para regular el estacionamiento en el municipio «con beneficios para el ciudadano»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 12 de agosto 2025, 07:22

Ya está listo el nuevo aparcamiento disuasorio de Pola de Siero –el cuarto–, ubicado en el extremo este de la calle Florencio Rodríguez, en ... su confluencia con la AS-331. Y la delimitación de las plazas se ha pintado con líneas azules. El alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi', adelantó que se espera que entre en servicio esta misma semana. ¿Y será de pago? «Hay uno en Lugones pintado también en azul que sigue siendo gratuito», respondió. No obstante, indicó que el equipo de gobierno está ultimando la propuesta para aplicar la nueva regulación para el estacionamiento en el municipio, ya que el actual contrato vence en otoño.

