Listo el nuevo aparcamiento disuasorio de Pola de Siero, pintado como zona azul

Ya está listo el nuevo aparcamiento disuasorio de Pola de Siero –el cuarto–, ubicado en el extremo este de la calle Florencio Rodríguez, en ... su confluencia con la AS-331. Y la delimitación de las plazas se ha pintado con líneas azules. El alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi', adelantó que se espera que entre en servicio esta misma semana. ¿Y será de pago? «Hay uno en Lugones pintado también en azul que sigue siendo gratuito», respondió. No obstante, indicó que el equipo de gobierno está ultimando la propuesta para aplicar la nueva regulación para el estacionamiento en el municipio, ya que el actual contrato vence en otoño.

Se quiere aplicar, dijo, mejoras en la ordenanza que regula la zona azul «para el beneficio de los vecinos», que pasan por facilitar el estacionamiento en los núcleos urbanos con la rotación de vehículos.

El Pleno del Ayuntamiento del pasado marzo aprobó, con críticas de parte de la oposición –PP, Podemos e IU–, iniciar el expediente para licitar el nuevo contrato de concesión de servicios de estacionamiento, ordenación y regulación del aparcamiento. Se presentó una propuesta de modificación que, aclaró el alcalde, no era la definitiva e incluso abría la posibilidad de eliminar el estacionamiento regulado por las protestas, sobre todo, de los comerciantes de La Pola. EL COMERCIO ha tenido acceso al estudio económico de viabilidad, que contempla la aplicación de la media hora gratuita y la incorporación de algunos aparcamientos disuasorios al modelo regulado. De este modo, se prevé unos ingresos anuales –a fecha de 2025– de poco más de 731.000 euros.

Según esta previsión inicial, la mayoría de los ingresos procederían de la zona azul de rotación –las plazas que se encuentran en los centros urbanos de La Pola y Lugones–, y ascenderían a unos 430.000 euros, además de otros 300.000 provenientes de los aparcamientos disuasorios, en los que ahora no se paga. Se trata de un ligero incremento respecto a ejercicios anteriores si solo se tiene en cuenta lo que se cobraba por la rotación. Según el informe, 2022 se cerró con 408.000 euros de ingresos; 2023, con la misma cifra; y de enero a octubre de 2024 se obtuvieron 357.000 euros. El número de tiques suele rondar los 660.000 al año.

Por distribución del tiempo, la mayoría de los estacionamientos, un 31%, son de hasta 30 minutos, lo que ahora se pretende que sea gratis. Un 27% de los usuarios aparcan entre esa media hora y 60 minutos; un 26%, hasta hora y media; un 14%, dos horas; y el resto, hasta los 150 minutos o más. ¿En qué horquilla se ingresa más? En la que deja el vehículo más de 90 minutos, con casi 200.000 euros anuales. La tarifa en Siero es de 60 céntimos por hora y pasaría a ser de 90.

Sobre este nuevo aparcamiento disuasorio, la superficie total urbanizada es de 4.625 metros cuadrados, con una dotación de 164 plazas, de las cuales 156 serán ordinarias y estarán destinadas a vehículos ligeros; cuatro, reservadas a personas de movilidad reducida; y otras cuatro, para carga de vehículos eléctricos.