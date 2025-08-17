El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Infografía del diseño final de la decoración para la rotonda de la AS-17. E. C.

La 'rotondona' entre Lugones y La Fresneda: 100.000 euros en acero y 150.000 en hormigón

Ya hay propuesta para adjudicar la obra para crear un «espacio diferente que rompe con lo establecido, en lugar de una glorieta llena de vegetación anodina»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:43

Son 494.855 euros –casi 600.000 con el IVA– el coste por el que ha salido a licitación la obra para adecentar, en Siero ... , la glorieta de la carretera AS-17, que se encuentra entre Lugones y La Fresneda. Ya hay propuesta para adjudicar la actuación a Ogensa, única empresa que optó al contrato. Se va a decorar con un gigante mapamundi de acero que llevará un mensaje: 'Cuida tu planeta' (también en inglés). Del proyecto se desprenden los costes y los precios de los trabajos a realizar y de los materiales a usar. ¿Y cuáles son los más costosos? No podía ser de otra forma: el hormigón que va a sustituir el césped, que suma casi 150.000 euros, y el acero para el mapa, otros 100.000. Hay muchos otros detalles, como un mural decorativo con motivos planetarios por 6.500 euros y las letras en aluminio, otros 2.300. El total de los acabados y revestimientos suma 294.500 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  2. 2 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  3. 3 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  4. 4 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  5. 5 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  6. 6 Asturias, ante las horas más críticas de los fuegos, lucha por salvar sus entornos naturales
  7. 7 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  8. 8

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  9. 9 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias
  10. 10

    El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La 'rotondona' entre Lugones y La Fresneda: 100.000 euros en acero y 150.000 en hormigón

La &#039;rotondona&#039; entre Lugones y La Fresneda: 100.000 euros en acero y 150.000 en hormigón