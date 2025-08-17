La 'rotondona' entre Lugones y La Fresneda: 100.000 euros en acero y 150.000 en hormigón

Son 494.855 euros –casi 600.000 con el IVA– el coste por el que ha salido a licitación la obra para adecentar, en Siero ... , la glorieta de la carretera AS-17, que se encuentra entre Lugones y La Fresneda. Ya hay propuesta para adjudicar la actuación a Ogensa, única empresa que optó al contrato. Se va a decorar con un gigante mapamundi de acero que llevará un mensaje: 'Cuida tu planeta' (también en inglés). Del proyecto se desprenden los costes y los precios de los trabajos a realizar y de los materiales a usar. ¿Y cuáles son los más costosos? No podía ser de otra forma: el hormigón que va a sustituir el césped, que suma casi 150.000 euros, y el acero para el mapa, otros 100.000. Hay muchos otros detalles, como un mural decorativo con motivos planetarios por 6.500 euros y las letras en aluminio, otros 2.300. El total de los acabados y revestimientos suma 294.500 euros.

Según el proyecto técnico, la rotonda de AS-17 está situada en un punto estratégico viario con gran visibilidad desde varias ubicaciones a distintas alturas, enfatizada ahora con la nueva pasarela –la peatonal, entre las dos localidades sierenses– que permite su contemplación desde una posición elevada a cierta distancia. Se destaca que, en la actualidad, la rotonda presenta un acabado vegetal, «sin interés y con problemas de mantenimiento». Sobre la glorieta se encuentra un puente que conforma una vía rápida. «Su estructura de hormigón necesita una intervención de mejora y de acabado estético, tanto en las pilastras como en los arranques de la misma». Con estos condicionantes de partida, desde el Ayuntamiento de Siero se solicitó una actuación sobre la rotonda y el puente que la cruza «de forma que refleje el dinamismo del concejo».

La rotonda suma 4.135,11 metros cuadrados y su diámetro es de 73,20 metros.

Este proyecto de mejora estética del nudo de conexión AS-17 y AS-381, reza el texto, «busca contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta». La idea es generar ese mapamundi sobre una interpretación del globo terráqueo visible desde la pasarela. «La rotonda se transforma en una loma semiesférica que representa los océanos; sobre ella se sitúan los continentes e integra las pilastras del puente que se pintan en color oscuro», con esos motivos planetarios.

Se instalará un juego de luces «que acentúa el dinamismo de la propuesta con varias alternativas». Así, se iluminará el perímetro de la rotonda con un led resaltando su geometría. También los continentes respecto a la loma semicurva que simboliza los océanos; tendrán luz propia las capitales seleccionadas del mundo, con luces con posibilidad de RGB –de colores–, «de forma que se puedan resaltar unos países respecto a otros en función de los acontecimientos mundiales».

«La propuesta refleja el espíritu innovador e inconformista del Ayuntamiento de Siero, creando un espacio de referencia para la contemplación con una intervención diferente que rompe con lo establecido para una rotonda en las que, sin más investigación e interés, se llenan de vegetación anodina», se justifica en la propuesta.

Rechazo

«Cada habitante de Siero dedicará 11,3 euros, le guste o no, y quiera o no, de sus elevados impuestos y tasas municipales, a una obra absolutamente injustificada, por más que los delirios de grandeza del alcalde quieran vendernos la excelencia de un proyecto faraónico, que además supondrá un coste de mantenimiento futuro para las arcas municipales», se quejó el portavoz del PP, Juan Luis Berros, tras conocer el proyecto. El edil sostiene que «es imposible admitir que por obras de simple ornato y adorno en una glorieta se emplee casi el mismo presupuesto que para el desbroce de todos los caminos del concejo en un año».

Esta nueva inversión se suma a los casi cuatro millones de euros que el Ayuntamiento de Siero destinó para la construcción de la pasarela peatonal y ciclista que permite ya sortear la carretera regional AS-17 y conectar las poblaciones de Lugones y La Fresneda. Para completar la conexión urbana, en la rotonda de El Castro se han licitado unos trabajos por más de 800.000 euros.