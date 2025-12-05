Sale a licitación el proyecto que transformará el parque de La Reconquista en Pola de Siero

Avanza la tramitación para convertir en una realidad el proyecto de urbanización del parque de La Reconquista, en el antiguo matadero de Pola de ... Siero.

El concejal de Ordenación y Gestión Urbanística de Siero, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, y su homólogo en el área de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, explicaron este viernes que la junta de gobierno local ha aprobado los pliegos que regulan la licitación de una actuación que cuenta con un presupuesto de 5.099.974,79 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 14 meses, a contar desde la firma del acta de replanteo.

La idea es transformar una zona actualmente degradada y sin uso en un gran parque urbano, concebido como un espacio verde, accesible y sostenible, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre. La actuación se desarrollará sobre 15.380 metros cuadrados, entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado y Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo–Santander.

Se creará una amplia red de zonas verdes y arboladas, conectadas con caminos peatonales y ciclopeatonales y con áreas de descanso y de convivencia. «Habrá zonas de juegos infantiles diferenciadas por edades, una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro y una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono, rodeada por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para caminar o correr», detallaron. El proyecto incluye un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa, ampliando la oferta de espacios para la actividad física al aire libre.

Reurbanización

«Complementa la reurbanización de la zona oeste de la localidad, continuando las obras de los enlaces de la autovía minera y la instalación de la Pitufina, y se vincula con otros previstos, como la reurbanización de la calle Capitán General Gutiérrez Mellado», indicó Rodríguez.

Además, dentro del proyecto, se prevé la construcción de un aparcamiento subterráneo de dos plantas, situado bajo el parque, con acceso desde la calle Asturias y 146 plazas de estacionamiento, que aprovechará el desnivel existente en la parcela y quedará completamente integrado y oculto bajo la urbanización.

El proyecto incorpora además la ejecución y renovación de todas las redes de servicios necesarias –abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público–, junto con sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes y mejoras para garantizar la accesibilidad universal.

El diseño del parque se ha coordinado con el futuro proyecto de desdoblamiento de la línea ferroviaria Oviedo–Santander, impulsado por Adif, teniendo en cuenta las afecciones ferroviarias definitivas para garantizar la compatibilidad entre ambas actuaciones.

El portavoz de Foro en Siero, Hugo Nava, destacó la «profunda satisfacción» de la agrupación local porque el equipo de gobierno, del PSOE, «haya incluido dos elementos propuestos por esta organización: un parking subterráneo y una cancha multideportiva». Ambas actuaciones, añadió, «fueron planteadas y defendidas desde la pasada campaña electoral por Foro, insistiendo en las reuniones mantenidas entre la agrupación forista de Siero con el gobierno local».