El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Javier Rodríguez y Jesús Abad, ante una recreación del futuro parque. E. C.

Sale a licitación el proyecto que transformará el parque de La Reconquista en Pola de Siero

La actuación, además de crear un gran espacio urbano 'verde', incluye un aparcamiento de 146 plazas

S. G. A.

Pola de Siero

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:20

Comenta

Avanza la tramitación para convertir en una realidad el proyecto de urbanización del parque de La Reconquista, en el antiguo matadero de Pola de ... Siero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  5. 5 Dabiz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  6. 6 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  9. 9

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  10. 10

    Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sale a licitación el proyecto que transformará el parque de La Reconquista en Pola de Siero

Sale a licitación el proyecto que transformará el parque de La Reconquista en Pola de Siero