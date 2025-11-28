El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Infografía del parque, que adopta la forma curva por el trazado ferroviario. E. C.

El parque de La Reconquista de Pola de Siero: un gran eje verde y vertebrador

La inversión supera los 5 millones y se incluye el nuevo aparcamiento soterrado de dos plantas, con acceso desde la calle Asturias, y 146 plazas

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:57

«Se trata del proyecto más importante que vamos a ejecutar en Pola de Siero desde que accedimos al gobierno en el 2015». El ... alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', presentaba así, este viernes por la mañana, la actuación para recuperar una zona degradada del oeste de la villa, la del antiguo matadero. ¿De qué manera? Con un gran eje verde y de ocio que se llamará parque de La Reconquista, que servirá para vertebrar la zona de la rotonda de Ferrera –donde se encuentra Pitufa Karateca – hasta la Ramón y Cajal. El espacio se situará a la actual altura de estas vías, ya que se construirá elevado sobre un nuevo aparcamiento de dos alturas con una capacidad de 146 plazas. La inversión asciende a los 5,1 millones de euros y el plazo de ejecución previsto es de 14 meses, esto es, listo para finales del actual mandato.

