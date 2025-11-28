El parque de La Reconquista de Pola de Siero: un gran eje verde y vertebrador

«Se trata del proyecto más importante que vamos a ejecutar en Pola de Siero desde que accedimos al gobierno en el 2015». El ... alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', presentaba así, este viernes por la mañana, la actuación para recuperar una zona degradada del oeste de la villa, la del antiguo matadero. ¿De qué manera? Con un gran eje verde y de ocio que se llamará parque de La Reconquista, que servirá para vertebrar la zona de la rotonda de Ferrera –donde se encuentra Pitufa Karateca – hasta la Ramón y Cajal. El espacio se situará a la actual altura de estas vías, ya que se construirá elevado sobre un nuevo aparcamiento de dos alturas con una capacidad de 146 plazas. La inversión asciende a los 5,1 millones de euros y el plazo de ejecución previsto es de 14 meses, esto es, listo para finales del actual mandato.

Ampliar Detalle del acceso al futuro aparcamiento soterrado. E. C.

En detalle, el proyecto permitirá transformar una zona actualmente degradada y sin uso en un gran parque urbano, concebido como un espacio verde, accesible y sostenible, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre. La actuación se desarrollará sobre una superficie total aproximada de 15.380 metros cuadrados, entre las calles Asturias, Capitán General Gutiérrez Mellado –donde se actuará posteriormente– y Ramón y Cajal y la línea ferroviaria Oviedo-Santander. El diseño prevé una amplia red de zonas verdes y arboladas, conectadas mediante caminos peatonales y ciclopeatonales, así como áreas de descanso y de convivencia.

Entre los elementos más destacados se incluyen zonas de juegos infantiles diferenciadas por edades, una plaza pública pavimentada como espacio central de encuentro y una gran pradera verde equipada con mobiliario urbano y arbolado autóctono, rodeada por un anillo perimetral de pavimento blando de aproximadamente 500 metros para caminar o correr.

Ampliar El técnico José Antonio Martínez; el edil Javier Rodríguez; el alcalde de Siero, Ángel García, y María José Fernández, la arquitecto municipal. A. F. G.

El proyecto contempla también un área deportiva con pista multideporte cerrada y otras instalaciones complementarias, como una cancha de vóley playa –que fue una reclamación de personas aficionadas–, ampliando la oferta de espacios para la actividad física al aire libre. La actuación incluye asimismo la construcción del citado aparcamiento soterrado de dos plantas, situado bajo el parque, con acceso desde la calle Asturias y 146 plazas de estacionamiento, que aprovechará el desnivel existente en la parcela y quedará completamente integrado y oculto bajo la urbanización.

Guiño a don Pelayo

El plan incorpora además la ejecución y renovación de todas las redes de servicios necesarias –abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, electricidad, telecomunicaciones y alumbrado público–, junto con sistemas de aprovechamiento de aguas pluviales para el riego de las zonas verdes y mejoras para garantizar la accesibilidad universal.

Ampliar Estado que presenta en la actualidad la parcela del antiguo matadero. A. F. G.

El diseño del parque se ha coordinado con el futuro proyecto de desdoblamiento de la línea ferroviaria Oviedo-Santander, impulsado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), teniendo en cuenta las afecciones definitivas para garantizar la compatibilidad entre ambas actuaciones.

El alcalde dijo, sobre el nombre del futuro parque, que «lo elegimos como referencia a don Pelayo y a la tradición asturiana, pero también como una manera simbólica de reconquistar un espacio que estaba degradado. Queremos devolverlo a la ciudadanía, especialmente a los niños, que dispondrán de amplias y variadas zonas de juego. Buscábamos un nombre atractivo y pensado para ellos».

Afirmó el regidor que este plan supone «un paso más en la transformación de la zona oeste de La Pola, en la que se han invertido cerca de ocho millones de euros entre todas las intervenciones en este entorno en los últimos diez años».