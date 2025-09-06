Siero ampliará el complejo deportivo de Lugones uniendo los dos edificios actuales

Será el próximo jueves cuando el equipo de gobierno de Siero (PSOE) traslade al Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal el proyecto de presupuestos ( ... para este organismo autónomo) de 2026. El alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi', informó este sábado de que la cuenta ascenderá a casi 5,5 millones de euros. De ese total, un 63% –unos 3,4 millones– se aborda con financiación del propio Ayuntamiento y el resto se completa con los abonos. El regidor avanzó las que serán las principales novedades previstas. Entre ellas, se encuentra la de iniciar la redacción del proyecto para ampliar el actual complejo deportivo Teresa Valdés Estrada de Lugones. Los dos edificios –uno de ellos es la piscina climatizada– se unirán con otra construcción en la calle que separa ambas instalaciones; así, quedaría todo unido en un mismo bloque. El coste de esta actuación se estima en más de dos millones de euros.

El regidor apuntó a que se trata de dar respuesta a una «demanda importante» de los usuarios, ya que el gimnasio «se ha quedado muy pequeño y eso nos está mermando, sobre todo, la capacidad de captar nuevos socios en esta zona». Con la ampliación aseguró que el complejo tendría «un gran potencial». El socialista –en la piscina de Lugones– afirmó que el Consistorio ya cuenta con un anteproyecto «hecho desde hace tiempo; lo que buscamos es unir este edificio de la piscina climatizada con el del gimnasio con una construcción en la parte central».

Ampliar El director del Patronato, Virgino Ramírez, y el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', en la piscina de Lugones. A. F. G.

Esto, además de ampliar la capacidad –algo que reclamó esta misma semana el PP–, permitirá racionalizar los usos y los accesos –sólo habría uno para todo el complejo– reduciendo los costes de explotación, explicó el alcalde. Indicó que ahora tocará buscar financiación para esta obra.

Depuradora en Lieres

Pero el proyecto de presupuesto contempla otras actuaciones. Así, una de las más importantes es la depuradora de la piscina exterior de Lieres, «que es una obra demandada desde hace mucho tiempo y que asciende a 90.000 euros». Habrá otra serie de inversiones para el propio mantenimiento de las instalaciones del Patronato –cuenta con un total de 37 centros en todo el municipio– por unos 200.000 euros. También se reservan unos 60.000 euros para el suministro de maquinaria para los gimnasios.

El alcalde quiso destacar «el esfuerzo que hace el Ayuntamiento por el deporte, ya que sin la aportación municipal no sería posible el mantenimiento del propio Patronato». No obstante, en una sesión plenaria en marzo de 2024 –apuntando a este déficit de la entidad– alertó de que está «conducido a la desaparición si no se adoptan medidas». Dijo que la oferta privada alternativa «está siendo sumamente competitiva y mucho mejor que la que podemos ofrecer tanto en servicio como en coste». Por eso, una posible privatización, «desde mi punto de vista sería más eficiente». Hace un año el Patronato contaba con unos 9.000 abonados y una plantilla de 56 trabajadores.