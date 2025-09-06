El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Calle donde se quiere edificar la ampliación del complejo deportivo y unificar las dos instalaciones actuales. A. F. G.

Siero ampliará el complejo deportivo de Lugones uniendo los dos edificios actuales

El Ayuntamiento avanza en un proyecto para una actuación con una inversión estimada de dos millones de euros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:54

Será el próximo jueves cuando el equipo de gobierno de Siero (PSOE) traslade al Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal el proyecto de presupuestos ( ... para este organismo autónomo) de 2026. El alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi', informó este sábado de que la cuenta ascenderá a casi 5,5 millones de euros. De ese total, un 63% –unos 3,4 millones– se aborda con financiación del propio Ayuntamiento y el resto se completa con los abonos. El regidor avanzó las que serán las principales novedades previstas. Entre ellas, se encuentra la de iniciar la redacción del proyecto para ampliar el actual complejo deportivo Teresa Valdés Estrada de Lugones. Los dos edificios –uno de ellos es la piscina climatizada– se unirán con otra construcción en la calle que separa ambas instalaciones; así, quedaría todo unido en un mismo bloque. El coste de esta actuación se estima en más de dos millones de euros.

