Teatro del Norte repasa sus 40 años de historia en Lugones

El cierre del programa de actividades para celebrar el aniversario de la compañía Teatro del Norte se hizo este sábado en Lugones, en ... el Centro Polivalente Integrado. Fue una mesa redonda en la que no faltaron personalidades tanto de dentro como de fuera del mundo del espectáculo, con representación municipal y del Principado.

Moderados por el actor Antonio Sarrió, de Cambaleo Teatro, en la mesa estuvo el fundador y director de la compañía Teatro del Norte, Etelvino Vázquez, acompañado de más actores, músicos y miembros de la entidad.

Se le sumó la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos; el anterior director de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, Ramón Quirós, y el actual de Oviedo, Maxi Rodríguez.

Además de celebrar el aniversario de esta compañía, fundada y desarrollada en la localidad, el objetivo de la fundación, como organizadora de las actividades, era también rendir homenaje a la trayectoria del propio Vázquez, cuya carrera teatral creció a la par de su compañía durante estos 40 años, toda una vida vinculada a las artes escénicas, primero como actor y luego como director.

Fundada en 1985, el objetivo de este lugonense al crear la compañía, según explica en su web, era «crear un espacio de investigación y búsqueda», un «lugar de experimentación» que, a través de su técnica de «práctica sobre el escenario», la ha convertido en una de las compañías más veteranas de Asturias.