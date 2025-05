Todo un turno de la Policía Local de Siero no acude a trabajar: «Por mí, se irían a la calle»

Alejandro Fuente Siero Sábado, 31 de mayo 2025, 18:12 Comenta Compartir

Se trata de una de las grandes citas del motor en la región que este sábado se celebró en Pola de Siero: la tradicional ... Subida a Muncó. Pero esta prueba casi no se pudo celebrar. ¿El motivo? No acudieron a sus puestos todos los agentes de la Policía Local –cuatro– asignados al turno de mañana y encargados de las labores de control del tráfico en la villa. El enfado del alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', era más que evidente en el transcurso de una rueda de prensa por otro asunto. Y estalló: «Quiero pedir disculpas a la ciudadanía que sufre este tipo de actitudes; intentan boicotear y chantajear y, hasta ahora, no lo han conseguido y no lo van a lograr. Habría que hacer reformas para poder despedir a los funcionarios ante este tipo de comportamientos. Por mí, estos cuatro tipos estarían hoy en la calle».

¿Por qué no se presentaron a sus puestos? El turno dio comienzo a las 6.45 horas. Uno de ellos, el subinspector –responsable del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias, SIPLA, apuntó el regidor– alegó horas sindicales; «los sábados por la mañana son de una gran intensidad sindical», dijo 'Cepi' con sarcasmo. Otro se cogió un permiso para hacer un examen. Y los otros dos ni avisaron de sus ausencias, indicó. «Seguro que tienen todas las razones para explicar sus ausencias –ironizó–, y el lunes traerán algún tipo de justificante». Pero lo grave es que ni llamaron, se quejó. El alcalde indicó que estos cuatro agentes pertenecen al grupo que genera problemas. Cabe recordar que el socialista mantiene una guerra sin cuartel con el SIPLA en el municipio. ¿Se pudo solucionar? Sí, y por eso se pudo desarrollar sin problema la Subida a Muncó. El jefe accidental tuvo que hacer llamadas de teléfono para cubrir esas plazas con otros agentes «que sí tienen ganas de hacer bien su trabajo». Además, se contó con el apoyo de efectivos de Protección Civil. Y un atropello en Lugones Al final, había cinco efectivos de la Policía, cuatro agentes y el jefe. Dentro del cuerpo también se criticó la actitud de los funcionarios que no acudieron a sus puestos. «Al final, le dan la razón a 'Cepi' para querer cargarse el cuerpo». Se lamentan de que ya son pocos los efectivos y de que no se pueden atender las llamadas de la ciudadanía. De hecho, este sábado se vivió una jornada de mucha presión: dos de los agentes llamados a trabajar tuvieron que acudir, por la mañana, de urgencia a Lugones porque hubo un atropello –un taxi arrolló en una maniobra a un hombre, quien resultó herido leve en la rotonda de Mueble Genji–. Realizaron la labor policial imprescindible –como hacer la prueba de alcoholemia al taxista– y regresaron a La Pola a toda prisa para controlar el tráfico por la Subida a Muncó. Ampliar El edil Raimundo Díaz, con el alcalde, Ángel García, 'Cepi'. A. F. G. El Ayuntamiento paga sus facturas en menos de quince días El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, anunciaron este sábado que el Ayuntamiento cerró el primer trimestre de 2025 con un periodo medio de pago a proveedores de 15 días. «Un dato muy positivo, en línea con los registrados durante 2024», aseguró. El regidor explicó que, por ley –«lo único bueno que hizo el PP»–, el Consistorio dispone de 30 días para pagar desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados. Un plazo que, en el concejo, «se reduce a la mitad». En cuanto a los pagos a los que se ha hecho frente durante los meses de enero, febrero y marzo, superan los 7 millones de euros, con un total de 1.566 operaciones. En concreto, el Ayuntamiento ha abonado facturas por importe de 6.167.991 euros; el Patronato Deportivo Municipal pagó 324.669 euros, y la Fundación Municipal de Cultura, 519.501 euros. En 2024, fueron 7.162 facturas por 35 millones.

