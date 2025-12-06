Belenes que se convierten en «motor de desarrollo y convivencia» en Villaviciosa

La Ruta de los Belenes de Villaviciosa ya ha abierto sus puertas al público y lo ha hecho celebrando su décimo cumpleaños. Un aniversario ... que contó con la presencia del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien fue el encargado de bendecir el Nacimiento ubicado en la sede de la Fundación Cardín.

Allí, este sábado, se inauguró esta ruta belenista que se marca el reto de seguir creciendo y superar en esta edición los 15.000 visitantes. El presidente de la citada fundación, José Cardín Zaldívar, tomó la palabra para reivindicar todo aquello que la actividad belenística atesora y simboliza. Destacó así la importancia de «mantener vivas las tradiciones y cultura popular» además de incidir en que el belenismo es un «patrimonio que hay que cuidar entre todos». Tal y como se apuntó en esta inauguración, se ha hecho en Villaviciosa. Hace diez años se ponía en marcha esta ruta, una iniciativa en la que se implicaba también el Ayuntamiento junto a la Fundación Cardín, la iglesia, la cofradía de Jesús Nazareno... «No estaba entonces de moda, ni siquiera de modas políticas, pero el Ayuntamiento se implicó, poniendo por delante el interés general, que en este caso es el respeto a las tradiciones y compartirlas», expresó el alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega. A partir de ahí, la ruta siguió creciendo y sumando colectivos y colaboradores –las asociaciones Acosevi y Raitana, el colegio San Rafael, la asociación y la hermandad de la Danza del Portal, además de las asociaciones belenistas de Gijón y Oviedo– convirtiéndose desde su primera edición en un atractivo más de Villaviciosa.

Belenes de la iglesia parroquial, el Museo de Semana Santa y las clarisas. Arnaldo García

«Son motores de convivencia y desarrollo», destacó Cardín, quien habló de memoria colectiva, de ilusión, solidaridad, unión y esperanza. De un «esfuerzo común» que lleva, en esta ocasión a transformar y renovar los belenes para seguir creciendo. De una actividad, la belenística, que, en definitiva es un «pedacito de la historia de Villaviciosa».

Como una «expresión de arte y cultura» definió el arzobispo al belenismo, al tiempo que remarcaba que «la vida es un belén», un escenario en el que «nosotros somos las figuras y depende de nosotros en qué sitio nos situamos respecto al misterio divino».

Palabras que dieron paso a la bendición del Nacimiento en la Fundación Cardín, en un acto al que también asistieron el cura de Villaviciosa, Celestino Riesgo, y la directora gerente de la fundación, Enriqueta de Valdés, además de Plácida Novoa, ex presidenta de la Asociación Belenista de Gijón, y Luis Fernández, de la cofradía de Jesús Nazareno, entre otros muchos asistentes a un acto en el que se destacó la labor belenista de Ovidio Vecino y Nicolás Rodríguez.

Las sedes

Quienes recorran la ruta –si se completan todas las sedes se participará en el sorteo de una cesta con productos de las clarisas– podrán ver novedades en el de la Fundación Cardín, que esta vez incorpora agua en movimiento en una representación con más de cien figuras en un 50 metros cuadrados, de la mano de Nicolás Rodríguez.

Nacimientos ubicados en la Plaza de Abastos y en la Casa de los Hevia. Arnaldo García

En la Casa de los Hevia se exponen los del colegio San Rafael y el de Raitana, que incluye figuras en silla de ruedas y con muletas para hacer un guiño a su labor a favor de las personas con discapacidad; tienen hasta este sábado además abierto un mercadillo junto a la Plaza de Abastos.

En el monasterio de las clarisas se ubica otro de los nacimientos que dan forma a la ruta. Y en la iglesia de Santa María luce el que realiza Ovidio Vecino. Al Museo de la Semana Santa regresa el belén napolitano, de Nicolás Rodríguez, y en la Plaza de Abasto puede volver a verse el belén bíblico monumental, de la Asociación Belenista de Oviedo.