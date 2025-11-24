La ruta belenística de Villaviciosa se renueva para superar las 15.000 visitas

Ocho nacimientos diferentes dan forma a la Ruta de los Belenes de Villaviciosa, una edición que celebrará su décimo aniversario con diferentes novedades ... con el objetivo de superar las 15.000 visitas, cifra que se alcanzó el año pasado.

Organizada por el Ayuntamiento de Villaviciosa, la Fundación José Cardín, la Cofradía de Jesús Nazareno y la parroquia de la Iglesia de Santa María de Villaviciosa, la ruta en esta edición se ha centrado en unos nacimientos «con más naturaleza y no tan urbanos», explicó Nicolás Rodríguez, belenista e impulsor de esta iniciativa. Habrá más cambios, como «escenas nuevas» y «figuras encargadas a escuelas artesanales de Valencia e Italia, expertas en este tipo de imaginería», añadió Enriqueta de Valdés, directora gerente de la Fundación Cardín. Detalles con los que esperan sorprender a los visitantes entre el 6 de diciembre y el 5 de enero, de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Además de estas novedades, están las particularidades de cada nacimiento, como el de la Asociación Raitana, hecho por los propios miembros, o el de el colegio San Rafael, de materiales reciclados, ambos se instalarán en la Casa de los Hevia.

Ampliar El arcipreste de Villaviciosa, Jesús García; la directora gerente de la Fundación José Cardín, Enriqueta de Valdés; la edil de Cultura, Reyes Ugalde, y Luis Fernández, de la Cofradía de Jesús Nazareno. P. G.

En el monasterio de las Clarisas habrá otro nacimiento al igual que el de la iglesia de Santa María.

El belén napolitano, con piezas de la colección personal de Rodríguez, estará en el Museo de la Semana Santa. Actualmente, este belenista lleva más de un mes trabajando en el de La Oliva, instalado en la sede de la fundación. Además, volverá el nacimiento bíblico monumental a la plaza de abastos, gracias a la colaboración con la Asociación Belenista de Oviedo.

Sorteo

A ello, añadieron en la presentación de este lunes, se le suma el sorteo de una cesta con dulces de las Clarisas para quienes completen el recorrido, para el cual habrá urnas en cada nacimiento. En opinión de Reyes Ugalde, edil de Cultura, se trata del «evento por excelencia navideño» e invitó a todo el concejo y al resto de Asturias a conocer esta ruta o a repetir a quien ya la haya visitado con anterioridad.