Firma del acuerdo de cesión de uso del edificio El Calieru entre el Club de Piraguas Villaviciosa-El Gaitero y el Ayuntamiento E. C.

El Club de Piraguas de Villaviciosa regresa a El Calieru

El Ayuntamiento da por rehabilitadas las instalaciones tras siete años de conflictos legales con la empresa encargada de la obra

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:46

El Club de Piraguas Villaviciosa-El Gaitero podrá regresar al fin a las instalaciones de El Calieru tras tener que abandonarlas en ... 2018. Una espera que llegara a su fin «en las próximas semanas», destacó este lunes el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, durante la firma del acuerdo de cesión con el presidente de la entidad, Héctor Sampedro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

