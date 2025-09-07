El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Mercáu Tradicional del Festival Internacional de la Gaita (FIG) de Villaviciosa, en el parque del Pelambre. P. G.

El Festival de la Gaita de Villaviciosa, «un éxito con la asistencia de 10.000 personas»

El concurso de gaiteros del certamen demostró su «gran cantera» con los ganadores Pelayo Suárez y Rodrigo Carballo

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:52

El talento y la maestría de la «gran cantera de Asturias» se demostraron este domingo en el teatro Riera, durante el concurso musical del Festival ... Internacional de la Gaita de Villaviciosa (FIG) que cerró la edición de este año con «más de 10.000 personas« en total para toda la cita, »todo un éxito para la banda de gaites Villaviciosa-El Gaitero«, explicó David Muñiz, miembro de la directiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  5. 5 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  8. 8 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  9. 9

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico
  10. 10 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Festival de la Gaita de Villaviciosa, «un éxito con la asistencia de 10.000 personas»

El Festival de la Gaita de Villaviciosa, «un éxito con la asistencia de 10.000 personas»