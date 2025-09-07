El Festival de la Gaita de Villaviciosa, «un éxito con la asistencia de 10.000 personas»

El talento y la maestría de la «gran cantera de Asturias» se demostraron este domingo en el teatro Riera, durante el concurso musical del Festival ... Internacional de la Gaita de Villaviciosa (FIG) que cerró la edición de este año con «más de 10.000 personas« en total para toda la cita, »todo un éxito para la banda de gaites Villaviciosa-El Gaitero«, explicó David Muñiz, miembro de la directiva.

Testigo de cómo ha evolucionado todo el festival desde el jueves, la exposición de trajes tradicionales en la Casa de los Hevia fue la primera en captar el interés del público, demostrando que puede ser «una buena actividad de cara a años venideros».

Los conciertos, pasacalles y las bandas invitadas este año «han funcionado perfectamente», tal y como pretendía la organización, que ha recibido elogios tanto de los vecinos de Villaviciosa como de los visitantes de otros concejos.

La Nueche en Danza y los espectáculos de música 'folk', como cada año, mantuvieron el interés y el talento musical, aunque el Mercáu Tradicional no se quedó atrás y la veintena de puestos del parque del Pelambre tuvieron, según los propios artesanos, «muchísima venta el sábado» en todos los puestos, desde el de comida casera con empanadas y dulces, hasta los de obsequios como ropa, bolsos, monederos, trabajos en cuero, madera y porcelana, además de joyería.

Ampliar Ganadores del Concurso de Gaiteros y Gaiteras 'Memorial José Huerta' E. C.

El Concurso de Gaiteros y Gaiteras 'Memorial José Huerta' es uno de los actos de cierre del festival, organizado en recuerdo de uno de los fundadores del grupo, fallecido en 2007.

Este año se presentaron siete candidatos para las dos categorías: mayores y menores de 15 años. «Vinieron de todas partes de la región, tenemos de Gijón, de las cuencas y del centro», destacó.

Cada uno de ellos subió al escenario del Riera a tocar dos temas diferentes, uno obligatorio –impuesto por la organización del jurado– y otro a título personal. La calidad y el nivel de los músicos quedaron patentes, un «exitazo», al igual que el resto de las actividades que se organizaron para el festival.

Para algunos de ellos fue su primera experiencia en un concurso musical de este tipo, como Germán Dintén, gijonés de 9 años, que se enamoró de la gaita hace un año y decidió probar «para mantener la tradición». La sección infantil, continuó Luis Enrique Sánchez, concursante de Siero de la sección adultos, «demostró tener un gran nivel, los 'guajes' de ahora empujan fuerte de cara al futuro». Un contraste que ve claro en comparación con la de los mayores, donde «se nota que hace falta gente para que concurse y que hay que trabajar para ello», para que los que vengan mantengan el interés y sean «los nuevos que hagan que esto sobreviva».

A nivel de público, la satisfacción fue grande, como la de la pareja riojana Celestino García y María José Álvarez, que escucharon parte del concierto. «La oímos de pasada cuando pasábamos por aquí y nos acercamos un poco, es una música preciosa», dijeron ambos.

Los dos continuaron su visita de camino al parque del Pelambre, donde se encontraba la carpa de la fiesta. Allí se hizo entrega de los premios del certamen gaitero. En categoría adulta, el primer puesto fue para el mierense Pelayo Suárez, seguido en segundo lugar por Sánchez; luego Miguel Sors, de Oviedo, y en cuarto lugar Juan Ruiz, de Gijón. En la infantil reinaron jóvenes promesas de Gijón, quedando en primer lugar el joven Rodrigo Carballo, de 14 años, seguido de Diego Mañana, de 12 años, y Dintén, que quedó en tercer lugar.