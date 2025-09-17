El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las presentaciones de reses participantes en el Concurso Exposición de Ganado de las Fiestas del Portal, en Villaviciosa P. Gutiérrez

Los ganaderos de Villaviciosa ven un futuro «agridulce» para el sector

El certamen vacuno de las fiestas del Portal, con casi 200 reses, refleja la mejora en el precio de carne y leche, pero también la falta de relevo

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:40

Cierre por todo lo alto de las fiestas del Portal, en Villaviciosa, con el Concurso Exposición de Ganado, edición que este ... año congregó a casi 200 reses de asturiana de los valles y frisonas. Se convirtió en un certamen que sirvió para repasar las necesidades del sector. En palabras de Ramón Piquero, edil de Ganadería –basadas en las impresiones de los participantes–, el concejo está pasando por un momento «agridulce» que afectará también al futuro: los precios de carne y leche y el relevo generacional, con profesionales cada vez más envejecidos. Dos aspectos que están íntimamente «relacionados».

