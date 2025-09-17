Los ganaderos de Villaviciosa ven un futuro «agridulce» para el sector

Cierre por todo lo alto de las fiestas del Portal, en Villaviciosa, con el Concurso Exposición de Ganado, edición que este ... año congregó a casi 200 reses de asturiana de los valles y frisonas. Se convirtió en un certamen que sirvió para repasar las necesidades del sector. En palabras de Ramón Piquero, edil de Ganadería –basadas en las impresiones de los participantes–, el concejo está pasando por un momento «agridulce» que afectará también al futuro: los precios de carne y leche y el relevo generacional, con profesionales cada vez más envejecidos. Dos aspectos que están íntimamente «relacionados».

«La tónica de Villaviciosa es prácticamente la misma que en el resto de Asturias, cada vez quedamos menos y el que se va ya no vuelve; esta es una vocación sacrificada», explicó el concejal.

El concejo, continuó, siempre destacó por la producción de leche y aunque «se pasaron por momentos muy difíciles», actualmente se está viviendo una mejora de los precios, la parte «dulce» de esta situación. Sin embargo, continuó, «no es suficiente para que la gente se anime».

Y es que «un ganadero nace, no se hace», resumió José Manuel Cardín, de la ganadería Les Roxes (Villaviciosa). Ganador en las categorías de establo, vaca campeona, ternera y novillas de asturiana de los valles normal. Para él, con más de 25 años de experiencia, los beneficios nunca serán suficientes «para los que vienen al pueblo a buscar otra vida», porque aunque «los animales les gusten, necesitarán una profesión aparte, un sueldo fijo a final de mes». Sólo los que «lo han vivido desde pequeños» lo entienden y «saben cómo es».

Luego hay casos como el de José Luis Barredo, ganadero de Villazón y ganador de la categoría campeón de sementales, que cuenta con sucesión, aunque admite que no es la norma. «Hay iniciativa, pero hay que enganchar de joven y tirar por ello, como yo de niño», señaló.

El certamen del Portal fue el ejemplo, para ambos ganaderos, de la unión entre estos profesionales, tanto de Villaviciosa como del resto de Asturias. De hecho, destacó el alcalde Alejandro Vega, fue el mejor cierre posible para las fiestas del Portal, con un «balance muy positivo«.

Las de este año se han convertido en una «edición extraordinaria», no sólo gracias al esfuerzo municipal y al de la comisión de festejos, sino también al grupo de ganaderos que batieron récord de participación, resumió.

Además, se hizo un reconocimiento a uno de ellos, por su larga trayectoria en el certamen. Esta vez, el elegido como Ganadero del Año fue el naveto Alfonso Cueto, de 83 años, quien lleva participando en el concurso 25 años, casi siempre llevándose a casa algún premio por su esfuerzo.

Trabas e impuestos

La portavoz y presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, estuvo presente en el certamen y coincidió en que «de cara al futuro tendremos un problema de relevo generacional», al que se le suman «trabas, impuestos y el habitual del lobo». Es importantísimo, añadió, «cambiar esta situación para que ferias como esta puedan seguir existiendo».