El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Sociedad Clarín, Pepe Pardo, presenta al escritor David Uclés en la sede de la entidad, Quintes P. G.
Villaviciosa

Las letras de David Uclés cautivan al público de Quintes

La Sociedad Clarín acoge en su sede el cierre del retiro literario con el autor y una lectura de capítulos inéditos de su nueva obra

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Quintes

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:24

El retiro literario organizado por la Asociación Remanso cerró este domingo con una lectura de la obra 'La península de las casas vacías', leída por el propio autor, David Uclés. La sede de la Sociedad Cultural Clarín de Quintes acogió la cita a la que se presentaron cien lectores, vecinos del propio concejo de Villaviciosa, de Asturias e incluso del resto de España.

Con el telón de fondo de un fin de semana en el hotel rural El Pilpayo, donde una treintena de visitantes pudieron hablar personalmente con el autor y debatir su obra, la cita de este viernes prometía algo especial: leer capítulos inéditos que, por cuestiones de edición, quedaron fuera del libro.

Lo más especial del fin de semana, dijeron algunos de estos aficionados a Uclés, fue «la memoria y el recuerdo particular» de la guerra civil, pues la obra se ambienta en aquella época. A fin de cuentas, «todos tenemos una historia de esa época en nuestras casas», resumió Miguel Ángel Cayuela, presidente de la Asociación Remanso.

El propio Uclés escuchó algunas de ellas, tomó nota y dijo comprender la relación. Su libro sigue la trayectoria de una familia que se dispersa por el país durante la guerra; es «un caleidoscopio de historias y cada lector se ve reflejado en una de ellas». El hecho de que se le acercaran y le hablaran de «cómo habían conectado con sus familias, con los recuerdos de su padre o de su abuelo que nunca llegaron a comprender», le resultaba «todo un honor».

Al mismo tiempo, tras su estancia en Asturias, reconoció que tenía «una espina clavada» por no dedicarle a la región unos capítulos como hizo con otras provincias. «Tenía un episodio de la revolución asturiana, pero tuve que quitarlo al reducirse las páginas», lamentó.

Eso sí, se comprometió ante el público a que, cuando se centre en hacer una «versión especial» de esta obra, lo volverá a introducir.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  8. 8 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  9. 9

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»
  10. 10

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las letras de David Uclés cautivan al público de Quintes

Las letras de David Uclés cautivan al público de Quintes