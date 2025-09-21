Las letras de David Uclés cautivan al público de Quintes

Pilar Gutiérrez Quintes Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

El retiro literario organizado por la Asociación Remanso cerró este domingo con una lectura de la obra 'La península de las casas vacías', leída por el propio autor, David Uclés. La sede de la Sociedad Cultural Clarín de Quintes acogió la cita a la que se presentaron cien lectores, vecinos del propio concejo de Villaviciosa, de Asturias e incluso del resto de España.

Con el telón de fondo de un fin de semana en el hotel rural El Pilpayo, donde una treintena de visitantes pudieron hablar personalmente con el autor y debatir su obra, la cita de este viernes prometía algo especial: leer capítulos inéditos que, por cuestiones de edición, quedaron fuera del libro.

Lo más especial del fin de semana, dijeron algunos de estos aficionados a Uclés, fue «la memoria y el recuerdo particular» de la guerra civil, pues la obra se ambienta en aquella época. A fin de cuentas, «todos tenemos una historia de esa época en nuestras casas», resumió Miguel Ángel Cayuela, presidente de la Asociación Remanso.

El propio Uclés escuchó algunas de ellas, tomó nota y dijo comprender la relación. Su libro sigue la trayectoria de una familia que se dispersa por el país durante la guerra; es «un caleidoscopio de historias y cada lector se ve reflejado en una de ellas». El hecho de que se le acercaran y le hablaran de «cómo habían conectado con sus familias, con los recuerdos de su padre o de su abuelo que nunca llegaron a comprender», le resultaba «todo un honor».

Al mismo tiempo, tras su estancia en Asturias, reconoció que tenía «una espina clavada» por no dedicarle a la región unos capítulos como hizo con otras provincias. «Tenía un episodio de la revolución asturiana, pero tuve que quitarlo al reducirse las páginas», lamentó.

Eso sí, se comprometió ante el público a que, cuando se centre en hacer una «versión especial» de esta obra, lo volverá a introducir.

Temas

Villaviciosa