EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Una edición pasada de la Feria del Lino y les Nueces de Camoca, Villaviciosa E. C.
Villaviciosa

Licor de frutas y miel, el secreto de las tartas de Camoca que conquista Villaviciosa

La Feria del Lino y les Nueces, única ocasión del año en la que se come este pastel tradicional, se celebrará este domingo

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Camoca

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:58

Comenta

De entre los certámenes y festivales más antiguos de Asturias, en Villaviciosa destaca la Feria del Lino y les Nueces de la ... parroquia de Camoca, un evento que la Asociación de Vecinos La Llosa rescató en 1999 y que cuenta con 410 años de historia que cumplirá este domingo, en las inmediaciones de la iglesia parroquial.

