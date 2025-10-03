Licor de frutas y miel, el secreto de las tartas de Camoca que conquista Villaviciosa

De entre los certámenes y festivales más antiguos de Asturias, en Villaviciosa destaca la Feria del Lino y les Nueces de la ... parroquia de Camoca, un evento que la Asociación de Vecinos La Llosa rescató en 1999 y que cuenta con 410 años de historia que cumplirá este domingo, en las inmediaciones de la iglesia parroquial.

Son 41 artesanos los que han confirmado su asistencia para esta edición, dijo Roberto Carneado, secretario de la entidad organizadora, aunque todo el mundo espera con una mayor ansia «poder comer un trozo de la Tarta Arriera», un postre tradicional que «ha ido pasando de generación en generación» y en la que nuez es el ingrediente protagonista.

Desde hace años, Alicia Castiello, de Oles, se encarga de preparar «una bien grande» que siempre «se termina poco después de comenzar la feria». Para esta edición, esta maestra de los fogones ha decidido «hacerla un poquitín más grande, por lo menos que llegue a 15 raciones». Además, llevará también tartas de avellana y manzana.

Sin embargo, la Arriera —debe el nombre a que «gustaba mucho a los arrieros en su origen— es la más famosa. Eso sí, la suya »tiene una firma personal, como la de cualquiera«. A la mezcla de nuez, huevos, azúcar y mantequilla, ella le suma un ingrediente especial «lo rehogo en un licor casero de frutas y miel». Luego la rehoga en «agua con limón y canela» y finaliza con «cabello de ángel para cubrirla». El resultado final lleva años conquistando paladares y hay quienes dicen que «cada año se supera más».

«La receta está ligada a la historia de Camoca y a la de la propia feria. Es un guiño a los arrieros de Castilla que durante siglos iban a Villaviciosa y la comían», explicó Carneado. Además, representa la nuez, el fruto seco protagonista de la jornada, «aunque el lino se queda de una manera más de exposición que otra cosa».

Pregón de Tano Collada

Las nueces que se pondrán a la venta este año no sólo serán de Villaviciosa, sino también de Colunga y Pola de Siero. Se contará también con 41 participantes en eta edición, pondrán a la venta productos de artesanía de calidad y suculentos manjares elaborados a partir de nueces.

Los alumnos del colegio San Rafael ocuparán uno de los puestos, donde también pondrán a la venta varios productos, «una maravillosa manera de alentar a nuestro niños a mantener vivas las tradiciones de nuestros pueblos», destacó el alcalde Alejandro Vega durante la presentación de la edición de este año.

La feria abrirá a las 12 horas con autoridades locales y, quince minutos después, el enólogo y sidrero Tano Collada leerá el pregón de este año. Le seguirá después el Concurso Anual de Nueces, a las 12.45 horas, y a las 13 horas comenzará la misa con posterior procesión en honor a Nuestra Señora del Rosario. Además, se contará con la subasta del ramu, a las 14 horas.

A las 14.45 horas se hará la entrega de premiso del concurso y la rifa de la Asociación de Vecinos 'La Llosa' de Camoca. Se podrá degustar una parrillada a las 15 horas y los más pequeños podrán divertirse con actividades pensadas para ellos a partir de las 16.30 horas. La animación musical para bailar hasta el cierre de la feria comenzará a las 18 horas, a cargo de Dj Chichas