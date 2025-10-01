Camoca celebra 410 años de la Feria del Lino y les Nueces

El calendario cultural y festivo de Villaviciosa se amplia de cara al otoño. Este primer fin de semana de octubre, el domingo 5, se ... celebrará en la parroquia de Camoca la Feria del Lino y les Nueces, un certamen local que cumple 400 años de tradición en el concejo.

Se trata de una feria que fue «rescatada del olvido», según el alcalde de Alejandro Vega, en 1999, y que desde entonces se ha convertido en una cita imprescindible para los vecinos. Además, la feria se instalará en las inmediaciones de la iglesia parroquial de Camoca, en el mismo lugar «donde se ha celebrado desde 1615».

Las nueces que se pondrán a la venta este año no sólo serán de Villaviciosa, sino también de Colunga y Pola de Siero. Se contará también con 41 participantes en eta edición, pondrán a la venta productos de artesanía de calidad y suculentos manjares elaborados a partir de nueces.

Los alumnos del colegio San Rafael ocuparán uno de los puestos, donde también pondrán a la venta varios productos, «una maravillosa manera de alentar a nuestro niños a mantener vivas las tradiciones de nuestros pueblos», añadió el regidor maliayo.

Como colofón, este año se podrá volver a adquirir la Tarta Arriera, el dulce elaborado por Ana Medina, vecina de la parroquia, «en memoria de los arrieros de Castilla que, desde tiempo inmemorial acudían a esta feria».

La feria abrirá a las 12 horas con autoridades locales y, quince minutos después, el enólogo y sidrero Tano Collada leerá el pregón de este año. Le seguirá después el Concurso Anual de Nueces, a las 12.45 horas, y a las 13 horas comenzará la misa con posterior procesión en honor a Nuestra Señora del Rosario. Además, se contará con la subasta del ramu, a las 14 horas.

A las 14.45 horas se hará la entrega de premiso del concurso y la rifa de la Asociación de Vecinos 'La Llosa' de Camoca. Se podrá degustar una parrillada a las 15 horas y los más pequeños podrán divertirse con actividades pensadas para ellos a partir de las 16.30 horas. La animación musical para bailar hasta el cierre de la feria comenzará a las 18 horas, a cargo de Dj Chichas.