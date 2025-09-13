El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Celestino Riesgo, en el centro, en la iglesia de Villaviciosa. Arnaldo García

«Entre todos podemos hacer que Villaviciosa sea más próspera»

Celestino Riesgo inicia su labor pastoral con la misa del Portal: «No podía haber mejor momento que este para comenzar»

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:02

Su primera misa, la primera que ofició, fue en Mieres, con el histórico alcalde de IU Aníbal Vázquez, ya fallecido, entre el público. Ahora se ... estrenará en Villaviciosa el día grande de las fiestas del Portal. Celestino Riesgo (Mieres, 45 años) debuta este domingo, tras tomar posesión el sábado, como párroco de Villaviciosa en la cita festiva de mayor relevancia en la capital del concejo. «Estoy con ánimo de fiesta, que es lo que se respira en La Villa estos días. No pudo ser mejor momento para comenzar la tarea pastoral en Villaviciosa», explica Riesgo, quien inicia «ilusionado» este nuevo reto. Coge el relevo de Gonzalo Suárez, que se marcha a Covadonga, y de momento lo que ha visto le ha gustado: «He visto mucha gente dinámica, que participa y que está dispuesta a ayudar. Y eso es muy importante», apuntó Riesgo, quien tomará el relevo de Gonzalo Suárez, que a sus 71 años se marcha a Covadonga.

