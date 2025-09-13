«Entre todos podemos hacer que Villaviciosa sea más próspera» Celestino Riesgo inicia su labor pastoral con la misa del Portal: «No podía haber mejor momento que este para comenzar»

Sara García Antón Villaviciosa Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Su primera misa, la primera que ofició, fue en Mieres, con el histórico alcalde de IU Aníbal Vázquez, ya fallecido, entre el público. Ahora se ... estrenará en Villaviciosa el día grande de las fiestas del Portal. Celestino Riesgo (Mieres, 45 años) debuta este domingo, tras tomar posesión el sábado, como párroco de Villaviciosa en la cita festiva de mayor relevancia en la capital del concejo. «Estoy con ánimo de fiesta, que es lo que se respira en La Villa estos días. No pudo ser mejor momento para comenzar la tarea pastoral en Villaviciosa», explica Riesgo, quien inicia «ilusionado» este nuevo reto. Coge el relevo de Gonzalo Suárez, que se marcha a Covadonga, y de momento lo que ha visto le ha gustado: «He visto mucha gente dinámica, que participa y que está dispuesta a ayudar. Y eso es muy importante», apuntó Riesgo, quien tomará el relevo de Gonzalo Suárez, que a sus 71 años se marcha a Covadonga.

Ya estuvo entre el público durante la lectura del pregón, este viernes, y allí pudo sentir el cariño de los maliayos, «Tengo que resaltar la buena acogida de la parroquia. De la gente en general y también del alcalde, que me dirigió una palabras de bienvenida» desde el escenario. «Entre todos podemos hacer que la parroquia y el municipio sean más prósperos, desde lo civil y lo eclesiástico, entre todos podemos construir» un municipio mejor. Ampliar Asistentes a la misa de presentación del nuevo cura. Arnaldo García Ahora, de momento, lo que toca es participar de las fiestas de Nuestra Señora del Portal, punto de partida para iniciar su labor pastoral, en la que como objetivo primero se fija «que la gente de La Villa se acerque a la fe». También se ha marcado como meta intentar acercar a los más jóvenes a la parroquia, siempre «sin olvidar a la gente mayor, la que hay que cuidar».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Villaviciosa