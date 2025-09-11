El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cura Gonzalo Suárez, en Villaviciosa. E. C.
Villaviciosa

«Hay que recuperar la esencia de Valdediós, se echa de menos una comunidad monástica»

El hasta ahora cura de Villaviciosa se prepara para formar parte del Real Sitio y defiende la necesidad de hacer frente al «neopaganismo»

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:26

Gonzalo Suárez (El Escampleru, Las Regueras) pone fin a su etapa como párroco en Villaviciosa antes de trasladarse al Real Sitio de Covadonga. Han ... sido seis los años que Suárez ha estado al frente de Santa María de Villaviciosa, Santa Eulalia de Carda y Santa Eugenia de Los Pandos, además de ser el capellán del monasterio de las monjas clarisas. Seis años que se acaban estos días. Suárez ya no pronunciará este domingo la homilía en la misa de Nuestra Señora del Portal. Será su sucesor en el puesto, Celestino Riesgo Iglesias, quien se estrene en estas labores, justo un día después de tomar posesión, lo que hará el día anterior, el sábado, a las 20 horas en la iglesia de Villaviciosa.

