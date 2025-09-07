Un pregón del Portal con «picardía, juventud e historia futbolística» del Rodiles

Las fiestas del Portal de Villaviciosa están al caer y las pregoneras de este año, el equipo femenino de fútbol sala del Club Deportivo ... Rodiles, se ha tomado muy en serio la tarea de «acercar la fiesta» a toda la localidad y «a los de fuera, para que también se sientan en casa».

Serán Zaira Obaya, Sara Nosti, Candela Marcos, Clara Rodríguez, Laura Fernández, Lucía Villazón, Nuria Solares y María Goyache las que lean el pregón este viernes 12, a las 20 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

Ellas son «las primeras que empezaron en el fútbol, cuando surgió todo, hace once años», explicó Obaya, y que ahora se reparten entre el equipo femenino sénior y femenino B.

Fue Santiago Tuero, coordinador del equipo, quien propuso que fueran ellas las que hablaran, una decisión que las jugadoras consideraron muy acertada, organizando de inmediato «un grupo y una lluvia de ideas de temas, de lo que se contaría».

Lo que quedó claro y se han propuesto es que «queremos que tenga algo de picardía, es un pregón de gente joven e intentaremos hablar de nuestra historia futbolística», señaló la portera. Ella, al igual que las demás, fue una de las que se aventuró a entrar en el equipo «cuando aún era una cosa muy nueva, ahí había una oportunidad y algunas decidimos intentarlo». Tras once años de avance, la situación «ha cambiado mucho» y, a día de hoy, despunta en Segunda División, con sesenta jugadoras en total en el club.

«Antes en Asturias no había prácticamente nada, con decirte que cuando se montó tuvimos que inscribirnos en la liga cántabra. No se veían equipos femeninos asturianos y, año a año, hicimos grupo y ahora buscamos subir a primera», destacó Obaya.

Todo ello formará parte del pregón que leerán este viernes, acompañadas de las alevines, vestidas con la equipación del Rodiles o con el traje tradicional asturiano. Entre el público, y esperan que en primera fila, «estarán todas las demás, las jugadoras internacionales, ese momento también será para ellas».