El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arriba, las jugadoras de fútbol-sala del Club Deportivo Rodiles: Ángela Guimaraes, Zaira Obaya y Yasmin Marcelos. Por abajo, el edil de Deportes, José Antonio Fernández, con las jugadoras Daniele Fleitas y Jane Marques; el coordinador del equipo, Santiago Tuero, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. Arnaldo García

Las futbolistas del Portal reparten ilusión por las fiestas de Villaviciosa

Las pregoneras del Club Deportivo Rodiles trabajan en crear «algo chulo» que destaque los festejos que «nos hacen sentir maliayos»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 20:37

Fresas, arándanos y espíritu deportivo. Los visitantes de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, que se pasaron por el estand ... del Ayuntamiento de Villaviciosa, se encontraron este martes con las jugadoras de fútbol sala del Club Deportivo Rodiles, invitadas para promocionar el equipo, las delicias en frutos rojos del concejo y, sobre todo, su papel como pregoneras de las próximas fiestas del Portal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  4. 4

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  5. 5 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  6. 6

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  7. 7 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  8. 8 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  9. 9 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  10. 10

    Nacho Castro, candidato a entrenar al Real Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las futbolistas del Portal reparten ilusión por las fiestas de Villaviciosa

Las futbolistas del Portal reparten ilusión por las fiestas de Villaviciosa