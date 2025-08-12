Las futbolistas del Portal reparten ilusión por las fiestas de Villaviciosa
Las pregoneras del Club Deportivo Rodiles trabajan en crear «algo chulo» que destaque los festejos que «nos hacen sentir maliayos»
Gijón
Martes, 12 de agosto 2025, 20:37
Fresas, arándanos y espíritu deportivo. Los visitantes de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, que se pasaron por el estand ... del Ayuntamiento de Villaviciosa, se encontraron este martes con las jugadoras de fútbol sala del Club Deportivo Rodiles, invitadas para promocionar el equipo, las delicias en frutos rojos del concejo y, sobre todo, su papel como pregoneras de las próximas fiestas del Portal.
Daniele Fleitas, Yasmin Marcelos, Angela Guimaraes, Zaira Obaya y Jane Marques –fichaje estrella de esta nueva temporada– se acercaron hasta la feria acompañadas del coordinador del equipo, Santiago Tuero; el edil de Deportes, José Antonio Fernández, y el alcalde Alejandro Vega.
«Queremos no sólo presentar la nueva temporada, sino también formar parte del estand de Villaviciosa en la Feria de Muestras», explicó Tuero. Las cinco jugadoras prepararon y sirvieron ellas mismas vasos con frutos que luego repartieron, aprovechando para charlar con los visitantes.
Su próximo reto, explicaban, además de lo deportivo, es redactar un pregón para las fiestas del Portal de este año, una tarea que se han tomado muy en serio. «Queremos hacer algo chulo y divertido, como si fuera un diálogo con comedia», explicó Obaya, portera del equipo. Lo importante es conseguir que «la gente tanto de Villaviciosa como de fuera se sienta en casa», porque eso es lo que hacen las fiestas en honor a la Virgen del Portal: «Nos hacen sentir maliayos».
Por su parte, el alcalde destacó la trayectoria del club y de sus jugadoras de fútbol sala, el equipo femenino «que más alegrías nos está dando y que tiene muchísimo mérito». La mejor manera de recompensarlas era nombrarlas pregoneras y espera que con ello «se den a conocer más entre la población local».
Competiciones, verbenas y fuegos artificiales
La programación para el Portal ya está lista. La asociación de las fiestas de este año se estrena como organizadora y han creado todo un plan de actividades del 12 al 17 de septiembre. El primer día, las jugadoras del equipo femenino de fútbol-sala de Rodiles leerán el pregón a las 20.30 horas en la plaza del Ayuntamiento. A partir de entonces, habrá competiciones deportivas, verbenas, sesiones vermú, DJs pasacalles, fuegos artificiales y demás actividades. El eje central de la programación será el domingo 14 de septiembre, el de Nuestra Señora del Portal. En la iglesia parroquial se oficiará la misa a las 12 horas y al terminar tocará bailar la Danza del Portal en la plaza del Ayuntamiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.