Las futbolistas del Portal reparten ilusión por las fiestas de Villaviciosa

Fresas, arándanos y espíritu deportivo. Los visitantes de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, que se pasaron por el estand ... del Ayuntamiento de Villaviciosa, se encontraron este martes con las jugadoras de fútbol sala del Club Deportivo Rodiles, invitadas para promocionar el equipo, las delicias en frutos rojos del concejo y, sobre todo, su papel como pregoneras de las próximas fiestas del Portal.

Daniele Fleitas, Yasmin Marcelos, Angela Guimaraes, Zaira Obaya y Jane Marques –fichaje estrella de esta nueva temporada– se acercaron hasta la feria acompañadas del coordinador del equipo, Santiago Tuero; el edil de Deportes, José Antonio Fernández, y el alcalde Alejandro Vega.

«Queremos no sólo presentar la nueva temporada, sino también formar parte del estand de Villaviciosa en la Feria de Muestras», explicó Tuero. Las cinco jugadoras prepararon y sirvieron ellas mismas vasos con frutos que luego repartieron, aprovechando para charlar con los visitantes.

Su próximo reto, explicaban, además de lo deportivo, es redactar un pregón para las fiestas del Portal de este año, una tarea que se han tomado muy en serio. «Queremos hacer algo chulo y divertido, como si fuera un diálogo con comedia», explicó Obaya, portera del equipo. Lo importante es conseguir que «la gente tanto de Villaviciosa como de fuera se sienta en casa», porque eso es lo que hacen las fiestas en honor a la Virgen del Portal: «Nos hacen sentir maliayos».

Por su parte, el alcalde destacó la trayectoria del club y de sus jugadoras de fútbol sala, el equipo femenino «que más alegrías nos está dando y que tiene muchísimo mérito». La mejor manera de recompensarlas era nombrarlas pregoneras y espera que con ello «se den a conocer más entre la población local».