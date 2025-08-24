Un recorrido «lúdido y reivindicativo» de Carlos V a su paso por Villaviciosa

Medio centenar de personas participaron este domingo en la visita teatralizada de Carlos V a la Casa de los Hevia, justo el día después de ... su desembarco en el pequeño puerto de Tazones (Villaviciosa). Se trata, señalan los impulsores, de una actividad, sobre todo, «lúdica, para pasarlo bien, y también para reivindicar el rigor histórico de este viaje del monarca a nuestra villa en 1517».

El actor aficionado José Manuel Múgica fue el encargado de representar al monarca ante el numeroso público. «Es mi primera vez y estoy un poco nervioso», confesó. Con su papel –esos nervios se fueron cuando comenzó la actuación– se quiere dar a conocer el motivo de su llegada a España, los conflictos existentes y las batallas políticas de la época. «Pero sobre todo queremos mostrar la importancia de esta villa, que fue el primer lugar donde se confirmó que Carlos V ya era rey de España».

José Luis Campa, director de la representación –a cargo de Teatro Contraste–, también interpreta a Lorén Vital. «Llevamos haciendo estas visitas desde hace diez años, comenzamos con media hora de representación y ya duran casi una hora; son amenas y el público se engancha desde el minuto uno. Mayores y niños».

También reivindica el rigor histórico del desembarco. «Hay algo real: que llega a España, que llega a Villaviciosa y que pasa cuatro noches en este mismo lugar, en la Casa de los Hevia», inmueble que ahora es centro cultural y donde se encuentra una muestra permanente de este hecho histórico. «Esta fue la primera Corte que tuvo en España. Creo que Villaviciosa no sacó rédito político de la estancia de Carlos V aquí», apuntó.

En el interior de la Casa de los Hevia se recreaban esos hechos históricos y, en el exterior, también había ambiente festivo con las calles engalanadas para la ocasión y con la celebración del XLI Cross Ruta Imperial Carlos I, una carrera popular desde Tazones con meta muy cerca de la casona, rodeada a la vez de numerosos puestos de artesanía. Ya por la tarde, se celebró el tradicional desfile del Desembarco.

Y por si todo esto fuera poco, Villaviciosa –en la plaza del Ayuntamiento– también se llenó de aficionados a la sidra natural, ya que se celebró –al mediodía– la final del Concurso de Sidre Casero, en el que se impuso la familia Lozano, de la localidad maliaya de Villaescusa.