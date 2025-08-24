El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Representación teatralizada en la Casa de los Hevia, en Villaviciosa. Jesús Manuel Pardo

Un recorrido «lúdido y reivindicativo» de Carlos V a su paso por Villaviciosa

Llenazo en la villa con los actos del Desembarco, la carrera popular desde Tazones, el desfile final del monarca y el Concurso de Sidre Casero

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Villaviciosa

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:48

Medio centenar de personas participaron este domingo en la visita teatralizada de Carlos V a la Casa de los Hevia, justo el día después de ... su desembarco en el pequeño puerto de Tazones (Villaviciosa). Se trata, señalan los impulsores, de una actividad, sobre todo, «lúdica, para pasarlo bien, y también para reivindicar el rigor histórico de este viaje del monarca a nuestra villa en 1517».

