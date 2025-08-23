Carlos V desembarca entre multitudes pero por tierra

Es lo que desean todos los monarcas: que sus súbditos acudan en masa cuando llegan a un nuevo destino. Y es lo que sucedió en ... el pequeño puerto de Tazones, en Villaviciosa. Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico llegó y recibió el baño de la masa que quería.

Realmente no era el rey (el de verdad, claro), pero mucha gente sí que había durante los actos, este sábado a última hora de la tarde, del XLIII Desembarco de Carlos V para conmemorar la llegada del monarca en 1517, una fiesta que está declarada de Interés Turístico de Asturias.

El personaje de Carlos V estuvo interpretado por primera vez por Yeray Moris Vega; la hermana del monarca, la infanta Leonor, estuvo representada por Alba Beatriz Moreno. Y fue una recreación un tanto accidentada. El rey no pudo salir de El Puntal a su destino; la mar estaba un poco revuelta, por lo que hubo que recurrir a Protección Civil que lo trasladó en coche hasta el puerto. Se tuvo que iniciar desde el pantalán del puerto, pero se logró.

El Desembarco constituye eje fundamental de la apuesta municipal por un evento cultural y de promoción «de primer orden», que no se limita al verano, impulsado en el marco de la red de las Rutas Europeas de Carlos V, y reconocido como Itinerario Cultural por el Consejo de Europa. En este marco se sitúa la renovada estancia de Carlos V en la Casa de los Hevia, con una exposición que apuesta por la accesibilidad y el empleo de nuevas tecnologías. La sala está presidida por una maqueta del navío Engelen, barco-trono en el que el joven príncipe Carlos llegó a nuestra costa hace más de 500 años.

La recreación histórica en Tazones y en Villaviciosa estuvo dirigida en la parte artística por Anacelia Álvarez y cuenta también con el grupo de Teatro Contraste. Este año se amplía la propuesta musical, con la actuación de Rollu Folk y del grupo Gaeloc, agrupación que llegó de Santiago de Compostela.

Por su parte, la Escuela Gavdiosa de Esgrima Histórica de Asturias se sumó al programa participando en el desfile y ofreciendo exhibiciones al público.

La movilización popular que actualmente concita este evento nació en Tazones de la iniciativa de Aurelio Nava Peón 'Lelo', quien encarnó durante 28 años la figura de Carlos V, en un Desembarco que empezó a organizar en 1980. Hoy es la Asociación Cultural Primer Desembarco Carlos V, presidida por Cristina Carneado, la que da continuidad a la celebración en la localidad.

Los actos conmemorativos dieron ya comienzo al mediodía con los músicos de Gaeloc animando las calles. Los muchos visitantes pudieron también disfrutar de '¡Al mariaxe!', un recorrido por las calles de Tazones dirigido por Cristina Carneado.

Por la tarde, comenzaron los bailes en corro de hidalgos montañeses de la Asociación Cultural El Palenque de Laredo, previos al Desembarco.

Además, durante toda la jornada, hubo talleres de artes de pesca, confección de mallas para redes, zona de juegos infantiles, puestos de comida, muestras de nansas, tinte para redes y teñido de velas, asado de ñoclas, azabache, cestería e hilanderas.

El intenso programa de la recreación prosigue este domingo a las 11.30 horas con la apertura del Mercáu del Desembarco junto a la Casa de los Hevia, estancia que los visitantes podrán conocer gracias a las visitas guiadas teatralizadas que propone el grupo de Teatro Contraste. Serán a las 11.30 y 12.30 horas. «Las visitas, de unos 40 minutos, son una fabulosa experiencia de microteatro».

En el Mercáu del Desembarco se dan a conocer y se pueden adquirir los productos del trabajo manual y artesano de una quincena de puestos. Además, de 12 a 13.30 y de 17 a 19 horas se celebra un taller infantil.