Sidra Trabanco, ganadora del concurso regional en Villaviciosa Este año se presentaron 35 llagares al certamen que se celebra durante las fiestas del Portal, sólo seis llegaron a la final de este lunes

Pilar Gutiérrez Villaviciosa Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:03

Hubo gran expectación entre el público maliayo este lunes, cuando se celebró la final del Concurso Regional de Sidra Natural de Villaviciosa, durante la celebración de las fiestas del Portal. Organizado por el Ayuntamiento con la colaboración del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), este año se coronó como campeona Sidra Trabanco, de Gijón, tras ser descalificada Sidra Fanjul por no estar presente durante la entrega de trofeos, tal y como estipulan las bases del concurso.

En segunda lugar quedó Sidra Villacubera, de Villaviciosa (la DOP elaborada por Sidra Cortina) y el tercer puesto fue para Sidra Arbesú, de Siero.

El certamen, «el más antiguo de Asturias», destacó el alcalde Alejandro Vega, se desarrolló dentro de la programación de las fiestas del Portal y contó con la participación de 35 llagares, tres menos que el año pasado. Para presentarse, todos ellos tuvieron que dejar una muestra de doce botellas de sidra, correctamente etiquetadas y cumpliendo la legislación vigente en materia de elaboración de sidra. En el caso de las de Denominación de Origen Protegida (DOP), necesitaron el etiquetado del consejo regulador.

Las muestras pasaron primero por el riguroso análisis químico de los técnicos del Serida, eliminando las botellas que no superaron los estándares de la selección. Al final, de los 35 presentados, 16 pasaron durante la primera semifinal y, tras la segunda, seis llegaron a la final que se disputó este lunes.

De todos modos, destacó, destaco Ovidio Fernández, coordinador de la organización del concurso, la sidra de este año demostró ser de una «calidad excelente» concluyendo que «los mejores palos de Asturias se escanciaron en Villaviciosa» durante el certamen que, además, «en esta edición cumplió 71 años«.

Además, se celebra la primera edición desde que la cultura sidrera consiguió el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Durante los últimos años, la organización le ha hecho un homenaje a algún personaje destacado por su contribución a difundir el mundo de la sidra, así que este año se dedicó a Luis Benito García, impulsor de la candidatura que consiguió la distinción para la cultura sidrera.

Fue él quién destapó las tres botellas con mejor puntuación, descubriendo al público la ganadora del concurso de este año. El Ayuntamiento, por su trabajo en esta materia, le hizo entrega de la manzana de plata.

