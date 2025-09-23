Villaviciosa aumenta el presupuesto de las fiestas para apoyar a la comisión del Portal

Cambios en el programa de apoyo a las fiestas populares de Villaviciosa. El Ayuntamiento ha aprobado incrementar el presupuesto que se destina ... a las asociaciones y comisiones de fiestas del concejo. Se pasará de los 30.000 euros que se han concedido en los últimos años a 65.000 euros.

Este cambio viene propiciado por «la nueva realidad» del municipio tras la llegada de la nueva Comisión de Fiestas del Portal, que organizó junto al Ayuntamiento sus primeras fiestas este año. Hasta ahora, explicó el alcalde Alejandro Vega, «las convocatorias de subvenciones atendían a las fiestas de la zona rural, pero esta nueva comisión, grande, se responsabiliza de las fiestas patronales de la villa».

Esto se tuvo en cuenta de cara a la aprobación de los presupuestos de este año, añadió, pronosticando una futura ampliación de la cuantía. Además, era necesario modificar el Plan Estratégico de Subvenciones (2024-2026) que lo regula, algo que la Junta del Gobierno Local aprobó el pasado 12 de septiembre.

El incremento de la subvención –financiada con los presupuestos actuales– «pretende apoyar a la nueva comisión» y la tarea a la que se enfrenta ahora, la de organizar las próximas fiestas del Portal. En resumidas cuentas, señaló el regidor, «era necesario dotarlo de más dinero».

Además, al mismo tiempo de apoyar a esta nueva asociación maliaya, «se mantiene y no se perjudica el que ya se viene dando a todas las comisiones de festejos de la zona rural que lo solicitan».

Eso sí, cambiarán las bases de la convocatoria de subvenciones para adaptarlas a esta nueva situación, introduciendo nuevos criterios a los ya conocidos: interés social, antigüedad, programa de actividades y presupuesto.

El alcalde informó del cambio este martes, en la firma del nuevo convenio de apoyo a la Asociación de Comerciantes, Autónomos y Servicios de Villaviciosa (Acosevi). Acompañado del presidente de la entidad, Ángel Ballina, Vega explicó que se les aportará 34.650 euros este año para la realización de actividades de promoción, impulso y fomento del comercio y servicios locales. Es decir, todas aquellas que se encuentran dentro del Plan Estratégico de Comercio de este año.

Críticas del PP

El cambio para las asociaciones llega tras la «polémica» del pasado mes de marzo provocada por el Partido Popular, dijo. Según el alcalde, el partido «cuestionó en un boletín propagandístico las subvenciones nominativas que otorga el gobierno».

Las críticas iban relacionadas con todas las otorgadas durante los presupuestos de 2024. Estas eran el Club Deportivo Lealtad; el Club Piraguas Villaviciosa-El Gaitero; la Asociación de Comerciantes, Autónomos y Servicios de Villaviciosa (Acosevi); la Asociación de Personas con Discapacidad Raitana; la Asociación de Vecinos Valle del Peón y Candanal (para las obras de rehabilitación de su sede); los Voluntarios de Protección Civil; la Banda de Música; el Club Deportivo Rodiles FS (fútbol femenino); el Ateneo Obrero; la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa; la Diócesis de Oviedo (para visitas guiadas a iglesias románicas y prerrománicas); y la Escuela Tradicional de Música, la de la Banda de Gaitas Villaviciosa-El Gaitero.

Durante una sesión plenaria, Vega alegó que no estaba dispuesto a que «se ponga en duda la legalidad y procedencia de estas ayudas a colectivos y asociaciones». Ahora, tras este primer paso hacia la ampliación de la subvención nominativa, el alcalde señaló que «a pesar de las críticas e insinuaciones, mejoramos estas ayudas para que desarrollen actividades y programas singulares», por lo que llamó a «cesar con las acusaciones y manipulaciones».