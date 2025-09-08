El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

De izquierda a derecha, el 'sensei' del núcleo de Argüero, Miguel Feo; la artista inglesa Eliza Southwood, en su galería; la italiana Valentina Greco, en su restaurante en Venta Les Ranes, y el artesano Giuseppe Ambrosioni. E. C.

Villaviciosa engancha al extranjero que quiere «emprender con ilusión»

La cercanía a la costa, la naturaleza y la «tranquilidad» del concejo son los principales reclamos para la búsqueda de negocio

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

La Antena Cameral de Villaviciosa ha notado, en los últimos años, que cada vez son más los extranjeros que deciden instalarse ... de manera definitiva en el concejo. La Comarca de la Sidra está demostrando ser, según la entidad, una «gran oportunidad» para el emprendimiento, con el concejo maliayo a la cabeza. EL COMERCIO ha contactado con varios de estos emprendedores, algunos de ellos con una conexión íntima con Asturias. Todos coinciden en que «la naturaleza, la tranquilidad y la cercanía a la costa» fueron los motivos que hicieron del municipio su hogar.

