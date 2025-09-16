Adrián Barbón pide a Teresa Ribera que ayude a que el Fondo de Transición Justa de la UE se amplíe hasta 2034

Era un encuentro largamente esperado y en el que se mezclaban en las expectativas del nuevo cargo de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea ... para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y del anterior, como ministra del ramo. El que es la primera reunión de relevancia en el programa de dos días del presidente del Principado a Bruselas, éste planteó esta tarde a Ribera «la necesidad de que el Fondo de Transición Justa (FTJ) tenga continuidad en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el período 2028-2034».

Una de las regiones en la que la transición ecológica ha tenido un mayor impacto es Asturias, dado que ha llevado al cierre de los grupos de termogeneración eléctrica y al final de los restos de minería de carbón. Además, la región está a la cabeza de España en cuanto a industrias electrointensivas, que han dejado claro que la seguridad del suministro y su cercanía son una condición imprescindible para garantizar la continuidad de su actividad en Asturias.

El Gobierno de Asturias ya había defendido ante las autoridades comunitarias el mantenimiento de ese fondo, que respalda el cambio de modelo económico y la descarbonización del tejido industrial. El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, expuso este mismo planteamiento el año pasado en la X Cumbre de Regiones y Ciudades celebrada en la ciudad de Mons, donde apostó por integrar el FTJ en las políticas europeas de cohesión para poder alcanzar los objetivos fijados en el ámbito de la transición energética y económica.

El Principado insiste en que las particularidades de Asturias, que cuenta con un tejido empresarial en el que la industria tradicional aún tiene un peso muy relevante, hacen necesario que el apoyo financiero para el cambio de modelo actual hacia otro más sostenible se prolongue más allá de 2027, año previsto para la finalización de las ayudas del FTJ.

El propio presidente, tras su encuentro con Teresa Ribera, expresó que el mantenimiento en el tiempo del Fondo de Transición Justa «es una reivindicación justa que hacemos desde Asturias y que el resto de las regiones también defienden».

Mañana, industria de defensa y rechazo al recorte de la PAC

La agenda del presidente en Bruselas incluye mañana sendas reuniones con los comisarios europeos de Defensa y Espacio, Adrius Kubilius, y de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, que gestionan competencias claves para Asturias.

Por un lado, Barbón trasladará a las autoridades europeas el potencial de la comunidad en el ámbito de la defensa, un área con enorme capacidad tractora que, más allá del diseño de vehículos y armamento, engloba también el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación de vanguardia. Por otra parte, mostrará el rechazo del Principado a los recortes previstos en la Política Agrícola Común (PAC), por su impacto sobre la agricultura, la pesca y el empleo en el medio rural.

Al margen de estas sesiones de trabajo, el jefe del Ejecutivo celebrará, además, un encuentro con una decena de ejecutivos asturianos que trabajan en diversas empresas de la capital belga, en el que participará también el eurodiputado ovetense Jonás Fernández.

«La presencia en Bruselas nos permite trasladar nuestras preocupaciones, como acabo de hacer con la vicepresidenta Ribera; trabajar con los comisarios europeos y conocer a la comunidad asturiana», indicó tras su reunión con Ribera el presidente, que está acompañado por el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre, y por la directora general de Asuntos Europeos, Raquel García.