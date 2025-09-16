El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El encuentro entre Teresa Ribera y Adrián Barbón se desarrolló en un ambiente distendido. E. C.

Adrián Barbón pide a Teresa Ribera que ayude a que el Fondo de Transición Justa de la UE se amplíe hasta 2034

Tras su encuentro con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, el presidente indica que «es una reivindicación justa que el resto de regiones también defienden»

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:12

Era un encuentro largamente esperado y en el que se mezclaban en las expectativas del nuevo cargo de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea ... para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y del anterior, como ministra del ramo. El que es la primera reunión de relevancia en el programa de dos días del presidente del Principado a Bruselas, éste planteó esta tarde a Ribera «la necesidad de que el Fondo de Transición Justa (FTJ) tenga continuidad en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el período 2028-2034».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  3. 3 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  9. 9

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  10. 10

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Adrián Barbón pide a Teresa Ribera que ayude a que el Fondo de Transición Justa de la UE se amplíe hasta 2034

Adrián Barbón pide a Teresa Ribera que ayude a que el Fondo de Transición Justa de la UE se amplíe hasta 2034