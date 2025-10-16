El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Cotilla, Jorge García, Alejandro Calvo, Carlos Muñoz, Adrián Barbón y Gabriel Schmilovich, en el aeropuerto de Asturias. Damián Arienza
Aeropuerto de Asturias

El Principado dice que «trabaja para mejorar y consolidar la ruta aérea con Madrid» y pide a Fade «que active sus propias estrategias»

Considera que la decisión de Iberia de ceder a Air Nostrum la conexión convertirá el corredor madrileño «en un enlace a otros destinos». Air Nostrum confirma que operará la ruta a partir de abril de 2026 y que volverá a recuperar la conexión con Melilla en agosto

Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:30

Comenta

La decisión de Iberia de, tal y como adelantó EL COMERCIO, ceder a Air Nostrum la ruta entre Asturias y Madrid en la cartelera de verano ... (la que arranca el 29 de marzo de 2026 y concluye el 24 de octubre) no solo ha provocado reacción en la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) que considera negativa para la región la decisión, que supone la desaparición de la ruta de los A320 y A321 (de 180 y 220 plazas, respectivamente) y su cambio por el CRJ-1000 (de 100 plazas) y exige al Principado que negocie con la compañía para mejorar la oferta de vuelos con la capital. Ni en Operadores de Turismo y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA), que ve en el cambio una merma de plazas, 320 menos al día, y un encarecimiento «de los vuelos en conexión».

