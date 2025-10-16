El Principado dice que «trabaja para mejorar y consolidar la ruta aérea con Madrid» y pide a Fade «que active sus propias estrategias»

La decisión de Iberia de, tal y como adelantó EL COMERCIO, ceder a Air Nostrum la ruta entre Asturias y Madrid en la cartelera de verano ... (la que arranca el 29 de marzo de 2026 y concluye el 24 de octubre) no solo ha provocado reacción en la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) que considera negativa para la región la decisión, que supone la desaparición de la ruta de los A320 y A321 (de 180 y 220 plazas, respectivamente) y su cambio por el CRJ-1000 (de 100 plazas) y exige al Principado que negocie con la compañía para mejorar la oferta de vuelos con la capital. Ni en Operadores de Turismo y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA), que ve en el cambio una merma de plazas, 320 menos al día, y un encarecimiento «de los vuelos en conexión».

El Principado también ha reaccionado. Desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias se asegura que el Gobierno de Asturias trabaja «de forma intensa y continuada explorando oportunidades para el desarrollo de su Estrategia de Conectividad Aérea y lo seguirá haciendo para consolidar y mejorar una ruta como la de Madrid que es puerta de entrada no sólo a la capital sino al resto del mundo». Pero dice más.

En respuesta directa a la petición de la presidenta de la Fade, María Calvo, de que el Principado negocie con Iberia, desde la consejería se asegura que «somos sensibles a la inquietud que los anuncios de las diferentes aerolíneas suscitan en diferentes sectores empresariales«, a la vez que le pone deberes: »Esperamos que, junto a su exigencia de negociación al Principado, activen sus propias iniciativas para lograr el objetivo común de que Asturias disponga de la mayor y mejor conectividad aérea«.

Movilidad cree que «el viajero de punto a punta toma preferencia por la alta velocidad»

No parece compartir el Principado el temor de Fade y OTAVA, ya que entiende la decisión de Iberia como «un rejuste operativo». Además de recordar que Air Nostrum ya opera una de las conexiones entre Asturias y Madrid, con su CRJ-1000 de 100 plazas, cree que los cambios «profundizan en la transformación de la ruta aérea hacia un enlace que prime las concesiones a terceros destinos a través del HUB de Madrid (que estarán garantizadas al mantener el número de frecuencias al día y la salida a primera hora), frente al segmento de viajes punto a punto que toma preferencia por la alta velocidad».

En un paso más allá, desde la consejería se defiende el uso del tren como «medio más cómodo y sostenible en trayectos en el entorno de las 3 horas de viaje», por lo que augura que la ruta con Madrid quedará para conexiones internacionales o enlaces turísticos «en consonancia con lo ocurrido en otros aeropuertos como Valencia o Santiago».

Para el equipo que dirige Alejandro Calvo, «la movilidad entre Asturias y Madrid nunca antes había contado de una oferta tan diversa, competitiva y accesible en tiempos de viaje y medios de transporte para el usuario, teniendo en cuenta que la llegada de la alta velocidad tras la apertura de la variante de Pajares ha supuesto un punto de inflexión en los flujos de viajeros entre el Principado y la capital y un cambio en el medio preferido por los asturianos para sus desplazamientos punto a punto».

Auguran, además, que con la llegada de Volotea al corredor, a partir del 31 de octubre con cuatro frecuencias semanales (lunes, jueves, viernes y domingo) «se abren nuevas expectativas para la conectividad aérea con Madrid con la ruptura del monopolio de Iberia al comenzar a operar una aerolínea low-cost que seguro analizará los cambios en el mercado que suponen los ajustes de Iberia».

385 viajeros a Melilla

Por su parte, Air Nostrum confirma que en la cartelera de verano operará la ruta entre Asturias y Madrid, «por decisión de Iberia». La que otrora fuera la línea líder en destinos desde Asturias, anuncia que, en esa misma cartelera, volverá a operar una ruta propia. La de Melilla, que probó el año pasado, con un vuelo los martes de agosto.

El enlace, operado por su aeronave ATR-72, de 72 plazas, fue utilizado en su primera puesta en escena por 385 viajeros. En agosto de 2026 volverá a operarse los martes, con salida de Melilla a las 8.45 y, desde Asturias, a las 11.55.