Iberia deja en manos de Air Nostrum la ruta entre Asturias y Madrid En la cartelera del próximo verano, los cuatro vuelos diarios serán operados por la filial regional con su CRJ-1000 de cien plazas, lo que supone un recorte del 44% de la oferta actual. La presidenta de Fade exige al Principado «que negocie con Iberia», mientras que desde OTAVA se advierte que «resta competitividad a la ruta y encarece los enlaces de larga distancia»

Una aeronave de Iberia aterriza en la pista del aeropuerto de Asturias.

Chelo Tuya Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:02 | Actualizado 15:22h. Comenta Compartir

En plena batalla política para que Asturias deje de pagar uno de los peajes más caros de España, el que cobra Aucalsa por viajar por la autopista del Huerna, la conectividad de la región con Madrid se enfrenta ante otro problema. La decisión de Iberia de dejar en manos de Air Nostrum la conexión aérea entre los aeropuertos de Asturias y Barajas. Lo hará en la cartelera de verano 2026 y supondrá perder 320 plaza diarias. O, lo que es lo mismo, recortar un 44% la oferta actual. Esta parece ser la respuesta de Iberia a la llegada de competencia al corredo madrileño, con los vuelos que inaugura Volotea el próximo 31 de octubre. En otras ocasiones, como cuando se encontró con competencia de la mano de EasyJet, Ryanair o, sobre todo, Air Europa, su contrataque consistió en bajar las tarifas.

Salidas a Madrid en la cartelera de invierno 2025-2026 6.40 horas: Operado por Iberia con un A320 de 180 plazas.

7 horas : Operado por Volotea (lunes) con un A319 de 156 plazas.

9.25 horas: Operado por Iberia con un A321 de 220 plazas.

13.25 horas: Operado por Iberia con un A321 de 220 plazas.

15.10 horas: Operado por Volotea (jueves, viernes y domingo) con un A319 de 156 plazas.

17.40 horas: Operado por Air Nostrum con un CRJ-1000 de 100 plazas.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, en la cartelera de invierno, la que comienza el próximo día 26 y concluye el 28 de marzo del año próximo), Iberia ofrece cuatro conexiones diarias. Tres de ellas, las de la mañana, operadas por la compañía con sus aviones A320 (180 plazas) y A321 (220). La de la tarde la deja para Air Nostrum, que utiliza su CRJ-1000 (100 plazas). A esta oferta se une la que el próximo día 31 estrenará Volotea. Llega al corredor madrileño con cuatro frecuencias semanales, con salidas desde Asturias a las 7 horas (lunes) y a las 15.10 (jueves, viernes y domingo). Lo hace con su aeronave A319 con una capacidad de 156 plazas.

En total, durante este invierno habrá días de hasta 876 plazas para volar entre Asturias y Madrid. Sin embargo, el próximo verano se quedarán en 556. Son varios los empresarios que, viajeros semanales a Madrid y con billetes comprados a meses vista, han comenzado a recibir correos de Iberia con cambios en los pasajes. Todos desde abril de 2026 y todos con el mismo mensaje: cambio de horario y cambio de operador: Air Nostrum.

Salidas a Madrid en la cartelera de verano 2026 6.40 horas: operado por Air Nostrum con un CRJ-1000 de 100 plazas.

7 horas: operado por Volotea (lunes) con un A319 de 156 plazas.

9.20 horas: operado por Air Nostrum con un CRJ-1000 de 100 plazas.

13.30 horas: operado por Air Nostrum con un CRJ-1000 de 100 plazas.

15.10 horas: operado por Volotea (jueves, viernes y domingo) con un A319 de 156 plazas.

17.40 horas: operado por Air Nostrum con un CRJ-1000 de 100 plazas.

La oferta de Iberia para la cartelera de verano 2026 mantiene los cuatro vuelos diarios actuales, con salidas desde Asturias a las 6.40 horas; 9.20, 13.30 y 17.40, pero todas operadas ya por Air Nostrum. Desaparecen las aeronaves de Iberia, los A320 y A321, y solo figuran los CRJ-1000 de su filial regional.

Enfado de la Federación Asturiana de Empresarios

Una noticia que no ha gustado nada a la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). María Calvo asegura que «nos preocupa profundamente, porque supone una reducción significativa de la capacidad aérea en una conexión absolutamente estratégica para Asturias». En un paso más allá, insta al Gobierno del Principado «a actuar con determinación, negociando con Iberia y explorando la entrada de nuevas compañías que garanticen la oferta de plazas que nuestra región necesita».

María Calvo «La ruta con Madrid resulta esencial para la actividad de las empresas» Damián Arienza

Porque, recuerda ella, «la ruta con Madrid es el principal enlace de la región con el resto del país y con Europa, y resulta esencial para la actividad de las empresas, la movilidad de los profesionales y el desarrollo turístico». Y, como demuestran los números, explica que «la pérdida de plazas derivada de este cambio no se compensa con los cuatro vuelos semanales que ofrece Volotea en la misma ruta». En su opinión, «Asturias no puede permitirse retrocesos en su conectividad aérea justo en el momento en que necesita ganar impulso y atraer inversión».

Asegura María Calvo, además, que «desde Fade creemos que reducir la capacidad en la principal conexión aérea de Asturias no es una mera cuestión operativa. Es una decisión que afecta directamente a la competitividad de nuestra economía y al futuro de la región».

Vuelos en conexión más caros

No están contentos tampoco quienes se encargan de vender viajes y pasajes. Para Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA), la decisión de Iberia «resta competitividad a la ruta y encarece los enlaces de larga distancia». Según explica el presidente, Íñigo Fernández, «es un tema que siempre hemos mantenido en OTAVA , que la llegada del AVE iba a significar una reducción de plazas aéreas entre Asturias y Madrid como ocurrió en otras ciudades, como Valencia, Alicante, Málaga...»

Como Calvo, encuentra Fernández que «la operativa de la ruta de Asturas Madrid es fundamental para las empresas asturianas y para el sector turístico en general». Y se explica: «Sin tarifas de conexión ajustadas como hemos tenido hasta ahora, por la gran capacidad de los aviones que servían la ruta de Madrid, se van a encarecer los viajes desde Asturias a Europa y resto del mundo».

Íñigo Fernández «Difícilmente Volotea va a prestar el servicio que necesitan las empresas»

La llegada de la competencia, con los vuelos de Volotea, si bien sirven para ampliar las posibilidades de vuelo y mejorar los precios, no sirve, dice el presidente de OTAVA, como «paliativo» a la decisión de Iberia. «Volotea no ofrece enlaces a otros destinos y, con las frecuencias semanales, difícilmente va a prestar el servicio que necesitan las empresas». Reconoce él que la operativa de la única aerolínea que tiene sede social en Asturias en cuyo aeropuerto abrió su primera base en España, «es muy útil para el tráfico turístico y vacacional desde y hacia Madrid», pero, insiste, «para las empresas o para conexiones internacionales no es lo que Asturias requiere».