El aeropuerto de Asturias mira al récord

El Aeropuerto de Asturias da un paso importante para lograr su objetivo: superar los dos millones de viajeros. De momento, en sólo los siete ... primeros meses del año ha registrado 1.163.555 usuarios, lo que supone un incremento del 2,8% con respecto al mismo periodo de 2024. De momento, se trata de las mejores cifras registradas entre los siete primero meses del años de su historia, por lo que alcanzar la ansiada barrera de los 2.000.000 de pasajeros se acerca. Se quedó a las puertas el año pasado, cuando cerró el ejercicio con 1.993.256 pasajeros.

Según explica Aena, que gestiona los aeropuertos españoles, de los 1.160.069 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales entre enero y julio, 897.182 lo hicieron con origen o destino nacional (un 1,6% más), mientras que 262.887 correspondieron a tráfico internacional (un 6,9% más).

En cuanto al movimiento de aeronaves, durante los siete primeros meses del año se contabilizaron en el aeropuerto asturiano un total de 8.972 despegues y aterrizajes (un 0,8% más que en 2024). De esas operaciones, 8.498 tuvieron carácter comercial: 6.460 fueron vuelos domésticos, con origen o destino en alguna ciudad española (+0,7%), mientras que 2.038 fueron conexiones con el extranjero (+3,3%).

Datos de julio

Durante el mes de julio, 208.648 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Asturias, un 4,8% más que en el mismo mes de 2024. Los vuelos operados en julio fueron 1.577, un 2,9% más que los movimientos de aterrizaje y despegue registrados en el mismo mes de 2024. De esas operaciones, 1.447 tuvieron carácter comercial, un 4,2% más que en julio del año anterior.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.