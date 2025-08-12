El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Unos turistas abandonan la terminal de Santiago del Monte. Arnaldo García

El aeropuerto de Asturias mira al récord

Entre enero y julio registró 1.163.555 pasajeros, lo que convierte este periodo en el de más usuarios de sus historia. El objetivo es cerrar el año por encima de los dos millones

D. Espina

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 15:16

El Aeropuerto de Asturias da un paso importante para lograr su objetivo: superar los dos millones de viajeros. De momento, en sólo los siete ... primeros meses del año ha registrado 1.163.555 usuarios, lo que supone un incremento del 2,8% con respecto al mismo periodo de 2024. De momento, se trata de las mejores cifras registradas entre los siete primero meses del años de su historia, por lo que alcanzar la ansiada barrera de los 2.000.000 de pasajeros se acerca. Se quedó a las puertas el año pasado, cuando cerró el ejercicio con 1.993.256 pasajeros.

