La compañía aérea Binter volverá a optar al concurso para consolidar los vuelos entre Asturias y Canarias

«Binter tiene solvencia económica» y «no tenemos ningún interés en irnos de Asturias». La aerolínea canaria ha querido dejar claro que el resultado del ... concurso de promoción turística abierto, para consolidar los vuelos a Canarias hasta 2030, por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística del Principado (Recrea) y dotado con 1,5 millones, que, al y como adelantó EL COMERCIO, quedó desierto se debió «a un error administrativo».

Solo la compañía canaria presentó una oferta a dicho concurso, logrando la máxima puntuación en cuanto a su oferta, que elevaba a 14 frecuencias semanales las conexiones con los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife (norte), donde tiene sus bases principales y desde los que conecta ya al Principado con todo el archipiélago sin coste añadido en el billete y previa escala en una de esas dos terminales. Su oferta económica también entraba dentro de los límites del concurso, al ofrecer hace la operación por 760.000 euros, cuando el Principado ponía sobre la mesa 1,5 millones.

Sin embargo, pese a que se le dieron tres días más de plazo al detectar fallos en la acreditación de la solvencia económica, la Comisión de Contratación acordó, finalmente, «excluir a Binter por no haber acreditado su capacidad y solvencia, puesto que no cabe subsanación de la documentación aportada en el primer acto de apertura y análisis del sobre 1, así como, no queda completamente acreditada la subcontratación al no aportar la documentación anteriormente mencionada». Por ese motivo, ya «dado que no existen más proposiciones», se votó «declarar desierto el procedimiento de licitación para la contratación del servicio de promoción turística de Asturias a través de su conectividad«.

Ante esto, Binter ha querido dejar claro que «Binter sí tiene solvencia económica» y que todo se debió «a un error administrativo». Por ello, «nos presentaremos nuevamente si el concurso se vuelve a convocar, que es lo que nos gustaría, corrigiendo ese fallo administrativo porque la intención es doblar frecuencias, tal y como estaba originalmente en la propuesta presentada al concurso», explicó la aerolínea. De hecho, Binter se implantó en Asturias en 2020, en plena pandemia, y lo hizo siempre sin ningún tipo de apoyo de promoción turística por parte del Principado. Su oferta ha ido aumentando paulatinamente, con cifras de viajeros al alza y con una alta tasa de pasajeros no asturianos.

Desde el Gobierno regional se anunció el mismo día en que se hizo público que el concurso quedó desierto, el pasado 12 de junio, que está ya en proceso de redactar nuevas bases para convocar un nuevo concurso con el que consolidar las rutas canarias durante todo el año.