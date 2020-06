400 alumnos prueban hoy la seguridad de la Universidad en los exámenes presenciales Señalización preparada en la Facultad de Geología, en Oviedo. / MARIO ROJAS Politécnica de Mieres y Química concitan la mayoría de las pruebas, que han sido diseñadas al detalle y se alargarán hasta el 3 de julio OLGA ESTEBAN GIJÓN. Lunes, 15 junio 2020, 01:56

Están citados un cuarto de hora antes de que comience su examen. Conocen a qué puerta y a qué aula deben dirigirse. Saben que deben llevar mascarilla, lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de acceder, que no pueden compartir material, que deben mantener las distancias de seguridad... Y que, por supuesto, no deben acudir si tienen fiebre o cualquier otro síntoma. Y que es así como harán sus exámenes. Algo más de 400 alumnos están llamados hoy a comprobar cómo se pone en práctica la seguridad ante la COVID-19 en los primeros exámenes presenciales que organiza la Universidad de Oviedo. Básicamente serán en tres centros: Escuela Politécnica de Mieres, Facultad de Química y Escuela de Ingeniería Informática. En los tres arranca hoy este periodo de exámenes ampliado para la convocatoria ordinaria, el que aprobó la Universidad para aquellas materias cuyos docentes rechazaron la evaluación telemática. La evolución de la pandemia ha hecho posible que, finalmente, algunos de los centros hayan podido optar por la presencialidad. Son las primeras citas educativas, más o menos numerosas, primer ensayo, sin duda, de la convocatoria importante, la de la EBAU.

A las 8.45 de la mañana de hoy, 35 alumnos de la Escuela Politécnica de Mieres están citados. Saben a qué puerta deben acudir, cuál será el camino hacia su aula y qué medidas de seguridad deben respetar. Por la tarde habrá un turno mayor: cien alumnos convocados al segundo examen del día, que arranca a las 16 horas. Los estudiantes deben llegar quince minutos antes. En total, en la Escuela se celebrarán hasta el día 2 de julio 64 exámenes. Y para ellos, confirma su directora, Asun Cámara, se han elaborado 64 protocolos. Está todo estudiado al detalle para que nada falle en esta fase de evaluación a la que acudirán un millar de estudiantes (menos, en realidad, porque cada alumno hace varias pruebas).

«Tienen instrucciones para saber por qué puerta deben entrar, los asientos están marcados, si tienen que subir a la primera planta, saben qué personal de administración y servicios les acompañarán para vigilar la circulación establecida....» Nada se deja al azar. Incluso se ha pensado en la «optimización de los asientos, para que no tener que desinfectar todos, sino solo los que se van a usar». La directora del centro admite que ha sido un «trabajazo» y no quiere ni pensar que esto sea «la tónica general para el próximo curso». En Mieres confían en que, por una vez, el hecho de tener menos alumnado del que les gustaría suponga un beneficio. «Tenemos aulas muy grandes y grupos pequeños», dice, por lo que considera que no será necesario diseñar un curso semipresencial.

Más actividad va a tener hoy la Facultad de Química, con cinco exámenes y 249 alumnos convocados (ni aquí ni en Mieres se espera la presencia del 100%, como ocurre con cualquier otra convocatoria). Las dos primeras pruebas arrancan a las 9.30 y los alumnos están citados un cuarto de hora antes. Por la tarde habrá tres más, a las 15.30. En total, 64 exámenes hasta primeros de julio. «Cada profesor y cada alumno ha recibido su protocolo para su prueba, con la puerta a la que debe dirigirse y todo el protocolo a seguir», explica la decana, Susana Fernández.

Y más de lo mismo en la Escuela de Ingeniería Informática. Su director, Benjamín López, explica que está «todo listo». En su caso, hoy arrancan con más calma: un solo examen a las 9 de la mañana, con 45 alumnos citados. En total tendrán siete pruebas presenciales y han decidido organizar la mayoría en el polideportivo, en lugar de en las aulas, para garantizar un mayor espacio. Además, los estudiantes entrarán por tres accesos distintos y en ningún caso habrá que subir las escaleras. Mañana se sumará Geología, que tiene convocados once exámenes. Otros centros tendrán pruebas puntuales. La que hoy arranca será, sin duda, una prueba importante para esta 'nueva normalidad' educativa.