Álvaro Queipo reprocha la ausencia de Barbón tras la dimisión de la consejera de Educación: «No hay nadie al volante»

Primeras reacciones políticas tras la dimisión de Lydia Espina como consejera de Educación. El presidente del PP y portavoz en la Junta General del ... principal partido de la oposición centró sus críticas hacia Adrián Barbón al que recriminó su ausencia, puesto que delegó sus funciones este domingo y el lunes en la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo. Los populares reprochan además que el Ejecutivo regional haya decidido suspender el Consejo de Gobierno que se celebra cada lunes «porque la dimisión de una consejera no es motivo de suspensión». «Dimite una consejera, se suspende una sesión del Consejo de Gobierno y todo esto desde hace días con un presidente que está ausente. No hay nadie al volante», reprochó.

El dirigente popular, igual que hicieran los sindicatos, ha instado a Barbón a acudir «en primera persona» a la reunión prevista esta tarde con los sindicatos para negociar un acuerdo que ponga fin a la huelga educativa. Queipo volvió a recriminar a Adrián Barbón que hubiera utilizado a su consejera como «escudo humano» y a advertir de que otros sectores públicos podrían iniciar movimientos similares en próximas fechas. «Asturias no puede soportar dos años más de este despropósito», dijo, poniendo sobre la mesa la necesidad de convocar elecciones adelantadas. «Esto no se aguanta más. Y por tanto, si la solución son unas elecciones anticipadas, tendrá que ser el gobierno quien lo decida», dijo.

Por su parte, el secretario general y portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, considera que «a la Consejera no le quedó más salida que la dimisión después de la deslealtad de Barbón en el Pleno del pasado miércoles. Pero esta dimisión ni puede ni debe esconder la realidad: el principal causante de la huelga y de la nefasta política educativa es Adrián Barbón«. »No es casualidad que en menos de dos años de legislatura haya habido tantos cambios en el Gobierno. Es fruto de la incapacidad de un Presidente ausente, que ha perdido todo el contacto con la realidad y que lidera un Gobierno que va a la deriva, agotado y sin ideas. Yo a diferencia de Barbón me atrevo a hacer un pronóstico: seguro que no es la última persona que abandona un Gobierno que va sin rumbo«.