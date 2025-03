Álvaro Queipo (Castropol, 1988), presidente del PP de Asturias, acaba de firmar un acuerdo de colaboración con Foro que ambos partidos enmarcan exclusivamente en ... el seno parlamentario. No obstante, y aunque sin querer por ahora dar pistas sobre cómo unirán esfuerzos en las próximas elecciones, es evidente que se ven como un único bloque de cara a 2027. «El centro derecha está llamado a ser la alternativa de Gobierno», sostiene el dirigente popular, que aspira a gobernar sin depender de Vox, pero sonríe cuando se le pregunta por una lista única con Foro. Por delante, dice, quedan dos años de un Ejecutivo socialista que ve «entregado a IU» y al que no está dispuesto a apoyar en su último giro en materia fiscal. «Hay gato encerrado», teme.

–El Principado acaba de anunciar una rebaja fiscal a las clases medias. ¿Ve viable reeditar aquel acuerdo histórico PSOE-PP entre Javier Fernández y Mercedes Fernández?

–Primero habría que ver la propuesta concreta, porque seguramente haya gato encerrado. Mucho me temo que subirán impuestos por otra vía. Si no, ¿por qué votaron en contra de la iniciativa que presentamos la semana pasada? Proponíamos eliminar el efecto de la inflación a las rentas más bajas y rebajar el impuesto para que pagasen menos. Si ahora anuncian algo similar. ¿Por qué se opusieron entonces?.

–Si cuando vean la propuesta no hay gato encerrado. ¿Habrá apretón de manos?

–Para nada. Hace una semana el PSOE votó en contra de una proposición de ley del PP para hacer esto mismo, pero no para 2026 sino para hacerlo ya. Así no hay apretón de manos posible. No hay seriedad en este Gobierno. Todo es a golpe de ocurrencia.

–Todo esto justo después del acuerdo de colaboración entre PP-Foro. ¿Le ha robado a Barbón el comodín de Foro?

–Barbón tiene un problema, pero no se lo ha generado este acuerdo. Su problema está en con quién está pactando en esta legislatura. Le ofrecimos que no dependiera de IU, pero decidió entregarse a la coalición, y ahora solamente le queda la vía de Covadonga Tomé para poder sacar adelante sus propuestas en lo que le queda de legislatura. Es el PSOE el que tendrá que decidir si esto es bueno para Asturias o no. Yo tengo claro que no.

–El pacto PP-Foro pone fin a la transversalidad y obliga al PSOE a girar a la izquierda. ¿Ponerle en esa tesitura era el objetivo?

–Barbón ya había hecho ese giro hacia la izquierda más radical. Lo había hecho primero integrando a IU en su Gobierno y dándole áreas que son importantísimas y transversales, y que tienen poder de decisión y de bloqueo sobre otras áreas que mantienen consejeros del PSOE, y lo hizo también cuando pactó con Covadonga Tomé los últimos presupuestos.

–Pumares se mostró convencido de que la coalición PSOE-IU no completará esta legislatura. ¿Comparte esa opinión?

–Más allá de preocuparme sobre si va a romper o no la coalición, lo que me preocupa son sus discrepancias en el tiempo que dure. Porque estamos viendo que cuando se genera una discrepancia, muchas veces bien calculada por IU, lo que hace el PSOE es entregarse a IU para que el socio no proteste. Y, al final, IU acaba llevando la batuta de lo que pasa en Asturias. La mejor prueba de ello es lo que estamos viendo en política de Vivienda.

–Con el nuevo anuncio en materia fiscal no parece que IU lleve la batuta...

–En ese caso la llevan Sánchez e Illa. En cualquier caso, quien no tiene proyecto propio es Barbón.

–El acuerdo de colaboración PP-Foro, aunque por ahora en clave parlamentaria, sienta las bases para futuros acuerdos preelectorales. ¿Cree que PP y Foro deben ir juntos a las próximas elecciones?

–Cualquier respuesta que le pueda dar a esto es mera ficción porque no hemos construido este acuerdo pensando en las elecciones. Estamos pensando en qué ocurrirá con la legislatura que queda pendiente porque, aunque no lo parezca, solo va la mitad. Pero son tal la cantidad de agravios, de desmanes y de incumplimientos que acumula el Gobierno que parece que ya la estamos acabando. Esto sólo puede ir a peor y tanto PP como Foro creemos que este acuerdo es necesario para reforzar el posicionamiento del centro derecha asturiano, que está llamado a ser una alternativa de gobierno en 2027.

–Gijón es la joya de la corona de Foro. ¿Aceptaría el PP ir como actor secundario en una posible coalición?

–El PP es un actor principal en Gijón. Y el trabajo que está haciendo Ángela Pumariega, con la que tengo una relación muy estrecha, junto con Carmen Moriyón, a quien tengo un cariño inmenso, creo que es una de las mejores muestras de cómo se puede trabajar por el bien de los ciudadanos. Estoy muy satisfecho. Sólo puedo felicitar a mi partido en Gijón y también evidentemente a Carmen Moriyón por su liderazgo y por el buen ritmo que le está dando a la ciudad.

–Precisamente por ese liderazgo del que habla... ¿El PP estaría dispuesto a aceptar que Moriyón sea cabeza de cartel en una posible coalición?

–No voy a hacer ciencia ficción. Qué pasará en las elecciones no es algo que me preocupe hoy. Lo que le puedo garantizar es que Carmen Moriyón tiene el apoyo del PP para seguir transformando Gijón y llevarlo en la buena dirección.

–Choca que digan que no están pensando en las elecciones cuando los últimos comicios autonómicos, si hubieran ido en coalición, los habrían ganado...

–Sería frívolo e irresponsable estar pensando en elecciones con lo que estamos pasando en Asturias por culpa del peor gobierno de la historia de esta comunidad autónoma. Parece que se nos olvida, pero tenemos la tasa de paro juvenil más alta de España y la peor tasa de actividad de toda España. Y tenemos un Gobierno que es un destructor de autónomos. Son cuestiones lo bastante serias como para ponerse a pensar ahora en cuestiones electorales. No gasto ni un minuto.

–Será frívolo e irresponsable, pero en la calle es de lo que se habla. Se escucha que el alcalde de Salas podría ir de cabeza de lista por Occidente, que Pumares sería consejero...

–Es verdad que hay todo tipo de comentarios, pero yo lo que le puedo decir es que aquí estamos centrados en lo exclusivamente importante.

–¿Serían buenos fichajes?

–Todos ellos son buena gente.

–Volviendo a las elecciones de 2023. ¿Qué o quién falló para que no cuajara aquella coalición?

–No sirve de mucho ponerse a hacer análisis de lo que ocurrió en 2023. Lo que sí sé es cómo se quedó Adrián Barbón, que tenía 20 diputados y una cómoda posición en el Parlamento, y estuvo a 700 votos de perder la construcción de una mayoría para poder gobernar. Y creo que eso Barbón y el PSOE lo saben, de ahí el nerviosismo, porque demuestra que el PSOE no es invencible y que no hay ninguna maldición bíblica que haga que el PSOE tenga que ganar las elecciones en Asturias.

–Dice Barbón que, para llegar al Gobierno, necesitan a Vox. ¿Cuentan con esa tercera pata?

–Yo aspiro a gobernar en 2027 y, se lo digo con toda franqueza, sin depender de nadie. Quedan dos años y creo que las expectativas electorales probablemente me permitan hacerlo.

–¿Sin Foro?

–Aspiro a gobernar en solitario.

–¿En solitario porque espera presentarse a las elecciones en una lista única junto a Foro?

–(Sonríe). No estoy en eso en estos momentos.

–Opina Barbón que son ustedes expertos en argayar...

–No sé si a Barbón se le está derrumbando la ladera o no, pero lo que tengo claro es que tiene un serio problema de estabilidad en su Gobierno y en su partido.

–A usted le ha llamado candidato interino. ¿Se siente así?

–Yo no soy candidato a nada. Soy presidente del PP y portavoz del grupo parlamentario y estoy trabajando junto a todo mi equipo para darle a Asturias soluciones. Y este tipo de afirmaciones lo que evidencian es que el presidente está única y exclusivamente preocupado de su futuro electoral.

–Usted ha instado varias veces a Barbón a marcharse a Madrid. ¿Preferiría no tenerle enfrente en 2027?

–Por mí puede quedarse tranquilamente a vivir en Asturias. Me gusta que la gente viva en Asturias. Yo lo que he dicho es que está muy preocupado buscando un hueco en Madrid y que si para eso va a tener que entregar a Asturias una y otra vez a Pedro Sánchez, mejor que se vaya cuanto antes.

–¿Por qué tardan tanto en convocar el congreso de Oviedo? ¿No quieren que haya dos listas?

–En las últimas semanas este partido ha estado inmerso en una gran actividad política y, sin embargo, en ningún momento hemos dejado de convocar congresos con el máximo respeto a nuestros estatutos y, efectivamente, este congreso también se convocará en breve.

–Canteli sigue sin afiliarse. ¿Espera que tenga mejor sintonía con el futuro o futura presidente de la Junta Local y se anime?

–Lo que espero de Alfredo Canteli es que siga haciéndole igual de bien a Oviedo. Es lo único que me preocupa.