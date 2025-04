Último día de la ambulancia en el aeropuerto de Asturias: protesta y traslado urgente al hospital de un trabajador

Chelo Tuya Gijón Miércoles, 30 de abril 2025, 13:59 Comenta Compartir

«A las doce de la noche de hoy nos quedamos en la calle». A Pedro Fernández se le entrecorta la voz. «La situación es ... muy complicada, la empresa nos ha dicho a todos que hoy prescinde de nuestros servicios. Yo tengo una antigüedad de 30 años en la empresa y de 14 en este servicio, pero hay compañeros de más de 60 años de edad y con mucha más antigüedad». Unos compañeros todos técnicos sanitarios de emergencia como él y que, a su lado, se concentraban en la puerta del aeropuerto de Asturias. «Yo también me quedo en la calle, que tener el cargo de directora no significa que no me despidan también», explicó Tini Fernández, la responsable del servicio en la terminal asturiana.

No estaban solos en su protesta. Junto a ellos estaba el comité de empresa del aeropuerto de Asturias, cuya presidenta, Rosa Martinez, aseguró que Aena «está incumpliendo el convenio colectivo. Desde 2007 tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que obliga a Aena a tener una ambulancia en el aeropuerto. Para servicio médico de los trabajadores, tanto de Aena como del resto de empresas que operan aquí, como a los usuarios». Y también con ellos el portavoz de UGT de servicios de emergencia, Javier Álvarez, el primero en levantar la voz y denunciar la situación. «Aena sacó a concurso la prórroga del servicio de ambulancias en Asturias a principios de año. Como en los pliegos de licitación no se respetaba la masa salarial, lo denunciamos. Lo que hizo Aena fue retirar la propuesta y, el 1 de abril, sacar a concurso el servicio en todo el país. Pero ahí ya no aparecía Asturias». Porque, pese a contar con una sentencia que obliga a ello y figurar en el convenio colectivo de la plantilla de Aena en Asturias, el ente que gestiona todos los aeropuertos del país decidió que solo deben contar con el servicio de ambulancia los aeropuertos con más de 4 millones de usuarios. Y el de Asturias, aunque se acerca, aún no ha roto su techo de 2 millones de viajeros. La única explicación que encuentran tanto Rosa Martínez como Javier Álvarez es que «Aena está aplicando una política de recortes». El portavoz de UGT dejó claro que «no vamos a consentir que el dinero que se ahorran con la ambulancia lo destinen a otra cosa». «A nosotros nos apoya, también, el Gobierno regional, porque así lo dijo la consejera de Salud en la Junta», recuerda Álvarez. Se refiere a la respuesta que Concha Saavedra dio a la diputada del PP Pilar Fernández Pardo, quien le reclamaba intervenir para no perder este servicio. «Lo hemos hecho», afirmó la consejera. Sin embargo, Aena sigue manteniendo hoy que Asturias no necesita disponer de un servicio de ambulancia en el aeropuerto, ya que tiene firmado un convenio de atención con el Servicio de Salud del Principado (Sespa). Un convenio que existe, firmado en 2018, pero que la propia consejera de Salud explicó que está basado «en la existencia de la ambulancia en el aeropuerto». «Quince minutos vitales» Una ambulancia que «ha salvado muchas vidas», asegura Pedro Fernández. «Concretamente, en mayo del año pasado, mi compañero y yo atendimos a dos pasajeros que sufrieron un ataque cardíaco. Una mujer, cuando esperaba el autobús. Un hombre, cuando iba a por su coche». Desde el aeropuerto, la ambulancia «tarda 15 minutos en llegar al Hospital San Agustín, pero desde el minuto uno nosotros ya estamos dando asistencia», explica. Un tiempo que, ahora, se disparará. «Cuando haya una urgencia, habrá que llamar al 112 y, si hay ambulancia disponible, esperar a que llegue, que puede tardar más de quince minutos. Y, luego, sumar a su llegada el tiempo del traslado», apuntó. Para Tini Fernández hay otro aspecto que hace diferente al aeropuerto de Asturias. «Tenemos una población muy envejecida y disponer de asistencia sanitaria en el aeropuerto es una garantía. Durante los viajes del Imserso, por ejemplo, tenemos muchas incidencias». Salvan vidas y ayudan a llegar a ella. «En junio pasado tuvimos que atender a una parturienta, que dio a luz aquí». A horas de que llegue el momento en el que caduque su contrato y se queden en la calle, los técnicos sanitarios de la ambulancia del aeropuerto hicieron un nuevo servicio: el traslado urgente de un empleado de Ryanair. «Ha sufrido una indisposición y ha habido que trasladarle de forma urgente». Si esto ocurre mañana, tendrá que llamar al 112.

