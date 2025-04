«El aeropuerto de Asturias no necesita una ambulancia», dice Aena El ente, que refleja que la terminal regional cerró el mejor marzo de su historia, explica que solo es obligatoria «cuando se superan los 4 millones de viajeros» pese a que viene incluida en el convenio de la plantilla del Principado

Chelo Tuya Gijón Martes, 15 de abril 2025, 15:17 Comenta Compartir

El aeropuerto de Asturias no necesita una ambulancia, según Aena. El ente que gestiona todos los aeropuertos españoles afirma que «el pasado 1 de ... enero entró en vigor el Protocolo de Prestación del Servicio de Asistencia Sanitaria» en la red aeroportuaria y que ese protocolo no exige el servicio de ambulancias «en aeropuertos con menos de 4 millones de pasajeros». Se trata de una atención con la que ha contado históricamente el aeropuerto asturiano y que viene recogido en el convenio colectivo de la plantilla de la terminal de Santiago del Monte. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el próximo día 30 concluye el contrato en vigor que Aena no renovará. Serán 10 las personas que se irán a la calle y desaparecerá una atención que tiene una media de 30 intervenciones directas y 250 traslados anuales al Hospital de San Agustín.

Aena no menciona la obligación del servicio que incluye el convenio colectivo, sino que explica que «todos los aeropuertos de la red de Aena, entre ellos el de Asturias, tienen garantizados los primeros auxilios y el traslado a centros médicos, bien mediante asistencia presencial en el propio aeropuerto o mediante acuerdos o convenios con entidades sanitarias locales«. En el caso de Asturias, »el aeropuerto cuenta con un Acuerdo de Coordinación entre el Aeropuerto de Asturias y la Unidad de Coordinación de Atención a las Urgencias Médicas (SAMU) del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que garantiza la atención a todos los pasajeros, usuarios y trabajadores». Además, apuntan que «la asistencia de primeros auxilios en todos los aeropuertos, incluido el de Asturias, siempre está cubierta: disponen de desfibriladores semiautomáticos entre columnas de rescate cardíaco y desfibriladores de maletín. Los desfibriladores están considerados como la mejor herramienta médica para actuar a tiempo ante una parada cardio-respiratoria, mejorando de este modo la supervivencia de los afectados por un infarto de miocardio. El personal del aeropuerto ha recibido formación para el uso de desfibrilador de acuerdo a la legislación. En esta formación se incluye también la atención en primeros auxilios». Una versión que no discute UGT, pero que insiste en que «el convenio colectivo incluye la presencia de una ambulancia en el aeropuerto», obligada Aena por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). El sindicato, que ha pedido al Principado que intervenga, ya anunció que, de confirmarse lo que ya es una realidad, que el contrato con el servicio de ambulancias no será renovada, «iniciaremos paros y movilizaciones». Más de 4.600 viajeros cada día La respuesta de Aena llegó el mismo día en el que el ente que gestiona la red aeroportuaria española publicó las cifras de datos de pasajeros. Unos números que señalan que el aeropuerto de Asturias cerró el mejor marzo de la historia, creció un 3,6% en el primer trimestre para llegar a 420.101 viajeros. Es decir, una media de más de 4.000 pasajeros al día desde que empezó el año. Y recuerda Aena que, el año pasado, «la Semana Santa se celebró en marzo», mientras que, en 2025, tiene lugar en esta semana de abril. Solo en marzo fueron 157.597 las personas que pasaron por la terminal de Santiago del Monte. Un 2,3% más que en el mismo periodo, pero de 2024. Se operaron 1.218 vuelos, un 0,7% más. En lo que respecta al trimestre, fueron 420.101 los viajeros, de los que 418.836 utilizaron vuelos comerciales. De ese total, el tráfico internacional creció un 8,9%, hasta vender 85.346 pasajes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión