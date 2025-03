«No me puedo quejar. He vivido muchísimo amor y el suficiente desamor»

Ángeles Caso vuelve a la escena literaria con 'Quiero escribirte esta noche una carta de amor' (Lumen), que, a lo largo de 464 páginas, reúne una selección de quince misivas escritas por autoras destacadas, desde la abadesa Héloïse d'Argenteuil, que toma los hábitos por un hombre, hasta Simone de Beauvoir, que escribía al mismo tiempo a Sartre y a Nelson Algren. Pasando por Ninon de Lenclos, Mary Wollstonecraft o George Sand. Por primera vez un libro reúne la voz más íntima de estas escritoras, el erotismo, la confesión de lo inconfesable, el deseo satisfecho, la incertidumbre y la desesperación, así como un boceto de sus biografías a cargo de la propia Ángeles Caso. Historias como las de Emilia Pardo Bazán y Pérez Galdós, «que es maravillosa. Es una mujer excepcional que vive ese amor con entrega y alegría, con una cantidad de sensualidad y de ternura espectacular». Tanto, que «ni siquiera hace una tragedia cuando la relación se termina», explica la asturiana, que, en lo personal, se siente afortunada: «No me puedo quejar. He vivido muchísimo amor y el suficiente desamor. He tenido experiencias muy intensas, algunas fabulosas. He conocido mucha pasión y conozco una enorme tranquilidad. Creo que he tenido mucha suerte».