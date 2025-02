El suroccidente toma Oviedo: «No queremos plazos, sino máquinas trabajando»

El hartazgo contenido en este último mes entre los vecinos y empresarios del Suroccidente llegó a las puertas de la Delegación del Gobierno en Asturias en un caravana kilométrica, empujada por el sentimiento de abandono de quienes, afirman, no pueden a seguir esperando. ... El argayo caído a la altura de Casazorrina, en Salas, mantiene desde hace cuatro semanas bloqueada la N-634 y a toda una comarca asfixiada. El Suroccidente suma décadas de retrasos en una autovía, la A-63, condenada a no llegar a tiempo a La Espina. Ahora, su ejecución asesta un duro golpe a una zona que clama por un desvío que esquive el derrumbe y les devuelva el oxígeno.

Los primeros en echar a rodar fueron los vecinos de Tineo, que salieron desde la estación de autobuses liderados por su alcalde, José Ramón Feito. Su ruta por la AS-15 tenía como primera parada Soto de los Infantes, donde apuraban los preparativos para la marcha. Los carteles colgaban de las cabinas de los camiones y llenaban la carrocería de os coches. 'Condenados a muerte' rezaba el más directo.

«Ábalos nos quiere cobrar peaje y nos tiene cortada una carretera nacional. Tenemos los mismos derechos que el resto del país», reclamaba el empresario de Tineo, Patricio Pérez, que criticaba el retraso de décadas en la construcción de la autovía. «Esto es insoportable. Que venga y vea la situación. Estamos aislados», sentenció el tinetense.

Ver fotos Galería. El suroccidente se moviliza y exige solución al argayo de Salas

Con su coche ya preparado esperaba en Soto de los Infantes, Mariví Fernández, vecina de La Espina. «Estamos completamente aislados, sobre todo, ante una urgencia que nos tenemos que ir al HUCA o para ir a trabajar, que pierdes tiempo y dinero», explicaba. Como al resto de los allí presentes, lo que más le indignaba eran los plazos. «Son excesivamente largos. Hay que buscar una solución más rápida y eficaz», reivindicaba esta vecina.

Y el sonido de los claxon advertía. Tineo estaba de camino. También Salas había abandonado la villa rumbo al mismo punto. La indignación comenzaba su periplo por el Corredor del Narcea. A buen ritmo, las dos caravanas se unieron y no se detuvieron hasta la rotonda de Doriga, justo donde la AS-15 da paso a esa autovía, la tan anhelada A-63, que se niega a adentrarse en el Suroccidente más profundo. Solo unos minutos duró la espera, que despertaron de nuevo las bocinas, las mismas que retumbaban en los túneles y no tardarían en resonar en las calles de la capital. Ni frente a la Junta General del Principado ni en la Delegación del Gobierno en Asturias se ahogó ese grito.

La caravana de coches recorrió las céntricas calles de la capital para dirigirse al estadio Carlos Tartiere de donde partieron en autocares hasta la plaza de España para continuar con la protesta ante Delegación del Gobierno en Asturias. Centenares de vecinos, empresarios, sindicatos y políticos exigieron una solución al corte de N-634. Los empresarios de la comarca anunciaron que si la próxima semana no hay respuesta por parte de algún organismo oficial tomarán la iniciativa de financiar con sus propios medios las obras del argayo.

Benjamín Alba, del Grupo Alvemaco, manifestó su «tristeza» por el momento difícil que están atravesando. «Antes teníamos vías de comunicación malas, pero ahora no tenemos ninguna. Tenemos derecho a disponer de ellas lo antes posible», lamentó.

Plácido Fernández, José Manuel Arias y Arturo Gutiérrez de Terán, de la plataforma moscona Pro Autovía del Suroccidente, aludieron a «la gran dejadez» que sufre esa parte de Asturias no solo en comunicaciones, sino «en muchos otros servicios». «Parece que hay intención de que el Suroccidente no tenga gente, así no se fija población», criticaron.

«No aguantamos más»

Los alcaldes de Tineo y Salas, José Ramón Feito y Sergio Hidalgo, impulsores del acto reivindicativo, se dirigieron a los asistentes a través de un megáfono. Sostienen que la situación vivida a raíz del desprendimiento «es un reflejo de lo que estamos sufriendo en el Suroccidente».

El regidor salense instó al presidente del Principado, Adrián Barbón, a que visite Casazorrina y vea la problemática existente. «No aguantamos un día más la situación. Los empresarios y autónomos están ahogados. No queremos plazos, queremos máquinas allí trabajando», subrayó. Hidalgo destacó la valentía política de José Ramón Feito, que «lidera las protestas pese a ser del PSOE» y que ayer recordó que llevan cuatro semanas con la N-634 cortada, un tiempo «suficiente para mover papeles y ahora hay que ponerse a mover tierra y dar una solución al bypass». Considera que en el siglo XXI hay medios para hacerlo de forma «rápida y segura». Feito también hizo mención a los empresarios de la zona, «decidisteis apostar por nuestros concejos, no solo no llegó la autovía sino que nos vemos con el inconveniente del argayo».

Empresarios y autónomos aseguran que están perdiendo dinero «día tras día». El presidente de la junta local de Otea en Salas, Manuel López, defiende que los desvíos son «inasumibles y costosos en tiempo y dinero». «Supone además un freno para la hostelería y el turismo, esto viene a ser un cierre perimetral», criticó López, que exigió «plazos serios» para las obras.

Miembros de los diferentes Grupos Parlamentarios se dejaron ver ayer en la concentración, entre los que se encontraba el presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, ex alcalde de Tineo y cabeza de lista del PSOE por el Occidente en las elecciones de 2019. Para el secretario general del PP y diputado, Álvaro Queipo, «el argayo es el símbolo del abandono permanente al que se somete el Suroccidente». Un «abandono» que necesita una solución «urgente», a juicio de la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco. «Lo que reclaman Salas y Tineo es voluntad política y más recursos», señaló el portavoz de Foro en la Junta General del Principado, Adrián Pumares. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, criticó «la falta de una hoja de ruta por parte de la administración del Estado».