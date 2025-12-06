Los asturianos son los más satisfechos con su sistema sanitario, aunque lo valoran con tan sólo 6,7 puntos

Seis de cada diez asturianos aseguran que el Servicio de Salud del Principado «funciona bien» y algo más de la mitad valora como «buena ... o muy buena» la coordinación existente entre niveles asistenciales. A la hora de poner nota, sin embargo, la puntuación media no llega a siete, siendo Asturias, aún así, la comunidad autónoma que muestra un mayor grado de satisfacción con su sistema sanitario, sólo equiparable al que trasladan aragoneses y manchegos.

Así se desprende del último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, en el que el Ministerio de Mónica García hace una radiografía de la sanidad a nivel estatal y por territorios. Si bien la puntuación media que los asturianos otorgan al Sespa es de un 6,7, la atención hospitalaria y los servicios de urgencias son los mejor valorados, llegan al notable en una comunidad que lidera las tasas de patología cardiovascular, suicidio en adultos, tumores malignos y patologías crónicas asociadas a la edad.

Según el Informe Anual de Sanidad, los asturianos acuden a las consultas de Atención Primaria una media de 8,8 veces al año y a los hospitales, en torno a dos. En lo que se refiere al primer indicador, Asturias ocuparía la sexta posición del ránking nacional. En cuanto al segundo, la tasa de frecuentación es la mayor del todo el país. Los servicios de urgencias y emergencias, por su parte, asumen una demanda asistencial de 290 casos por 1.000 habitantes, una tasa que también se sitúa en lo alto de las tablas comparativas por comunidades autónomas.

90 días de espera frente a los 176 de Andalucía

La publicación de este informe coincide con la aprobación del anteproyecto de presupuestos generales del Principado, que destina 2.549 millones de euros a sanidad, lo que supone un gasto per cápita de 2.525 euros por habitante. La Consejera de Salud, Concepción Saavedra, pormenorizaba ayer en sede parlamentaria las cuentas que su departamento manejará en 2026, teniendo en cuenta tres líneas estratégicas: Atención Primaria, salud mental y listas de espera, cuya situación actual también aparece reflejada en el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud.

A saber: el tiempo medio de espera en Asturias para ser atendido por un especialista hospitalario es de 97 días, ocho menos que a nivel nacional. Una cifra que sitúa al Principado en séptima posición con respecto al resto de comunidades autónomas. El Principado presenta, asimismo, una tasa quirúrgica de 22 cirujías pendientes por cada 1.000 habitantes, con un 9,5% de pacientes que esperan más de seis meses por una operación y un tiempo medio de demora de 90 días frente a los 176 que registra Andalucía.

El Ministerio aporta también datos sobre el gasto que realiza la población en bienes y servicios sanitarios, reflejando un desembolso medio anual de 538 euros por asturiano. Una cuantía que sólo se supera en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja, y que, en cierta medida, pone de manifiesto el avance de la sanidad privada en una de las comunidades más volcadas con su sistema público de salud.