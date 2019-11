25N en Asturias | «No cedamos ante quienes niegan la realidad de los ataques contra las mujeres»

El presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón (PSOE), se ha mostrado este 25 de noviembre preocupado porque a día de hoy, ha dicho, ya no existe el consenso que había en la sociedad española contra la violencia machista. «Dejadme hacer una petición: preservemos ese entendimiento y no cedamos ante quienes niegan la realidad de los ataques contra las mujeres», ha reclamado el dirigente socialista en el discurso que ha pronunciado en Langreo en el acto institucional del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según ha argumentado Barbón, hay cuestiones «ante las que no cabe ceder ni refugiarse en la equidistancia, ante las que no cabe pactar ni transigir, y una de ellas es el rechazo rotundo a las agresiones contra las mujeres». «Por el bien de la sociedad española espero que todos los demócratas sepamos que solo nos vale un lado, el lado de la igualdad. Recuperemos y consolidemos ese entendimiento», ha insistido.

Ha añadido que el Principado de Asturias está «a la vanguardia» de las medidas a favor de las víctimas. «Yo no consentiré un solo paso atrás, os lo prometo», se ha comprometido.

Por su parte, Nuria Varela, directora general de Igualdad, ha insistido en que falta «una mayor protección en los tribunales« hacia las víctimas de violencia de género, tanto para las mujeres como para sus hijos. Ha admitido en este sentido que las actuales leyes que están en vigor para luchar contra la violencia machista pueden mejorarse, pero ha comentado que ya son »bastante buenas« y que lo importante es cumplirlas »para poder evaluarlas«.

Una de las cuestiones que considera más importante que falta en la sociedad actual en este asunto es la «educación en igualdad» en las aulas, consensuando unos valores que tienen que estar basados en el respeto. Varela ha dicho que el acto institucional del 25N tiene que servir como un «homenaje» a todas las víctimas, no solamente a las que han fallecido, sino a las que ahora «están sufriendo maltrato, humillación y violencia machista». Ha querido lanzar un mensaje de «unidad» frente a la violencia de género.

«Es la forma más extrema de discriminación»

Además del acto central en Langreo, diversos puntos de Asturias han acogido actos de homaneje a las víctimas y repulsa a la violencia machista. Así, en Oviedo, decenas de personas se han sumado a un acto organizado por el Ayuntamiento en el que han participado todos los grupos municipales salvo Vox, cuyos ediles se han situado en un lateral de la plaza donde se realizaba el tributo.

Además de concejales del Gobierno municipal y de los grupos de la oposición, al acto han acudido el presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos Líndez, y representantes autonómicos como la portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada.

El primero ha recalcado que «las instituciones tenemos que estar ahí para contribuir a la lucha contra la violencia machista» y, en sintonía con Adrián Barbón, ha lamentado que «en el debate político esa unanimidad que venía caracterizándose a lo largo de los últimos tiempos parece que ya no existe, lo cual complica que incluso se puedan aprobar declaraciones institucionales», ha afirmado. A pesar de ello, cree que «la mayoría» de los ciudadanos de este país están «convencidos» de que «hay que seguir luchando contra esta lacra» y «avanzando con todos los recursos que estén disponibles y que puedan poner las instituciones para desde las edades más tempranas concienciar a los niños».

Por su parte, Teresa Mallada ha resaltado que la violencia de género «es la mayor expresión de desigualdad entre hombres y mujeres» y ha reiterado el compromiso del PP con «la igualdad real» entre hombres y mujeres.

La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha estado en el acto que se ha desarrollado en Oviedo en representación del Grupo Parlamentario en la Junta General del Principado y ha criticado que «no nos han invitado al acto que se ha celebrado en Langreo, acto que hizo el Gobierno», ha explicado.

El tributo de la capital asturiana se ha iniciado con unas palabras del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que ha mostrado su «total repulsa» a la violencia machista, una lacra ante la que ha pedido «no mirar hacia otro lado». El regidor ha afirmado que el consistorio impulsará medidas de prevención para esta problemática con el objetivo de que Oviedo sea una ciudad «libre» de violencia machista.

También se ha leído un manifiesto elaborado por el bipartito, formado por PP y Ciudadanos, en el que se ha puesto de manifiesto que la violencia machista es la forma «más extrema de discriminación» y un «atentado» a la igualdad entre mujeres y hombres. El texto hacía referencia, asimismo, a las distintas formas de control que se practican en la actualidad a través de las redes sociales, al maltrato «silencioso» a las mujeres de edad avanzada y a los hijos de las víctimas, que son «testigos mudos». «Hay salida a la violencia de género», ha concluido el manifiesto, leído por las concejalas del Gobierno Concepción Menéndez y Leticia González, quienes han destacado el alto compromiso «moral y ético» que tiene la ciudad en estos asuntos.

El presidente del parlamento asturiano ha censurado una «lacra que se viene sucediendo desde hace mucho tiempo» al mismo tiempo que ha apelado a «hacer todo lo que está en nuestra mano» para combatirla. «Lamentablemente, en el debate político esa unanimidad que se venía caracterizado a lo largo de los últimos tiempos parece ser que ya no existe», ha denunciado.

Por su parte, Mallada ha traslado el compromiso de su partido por que exista una «igualdad real» entre hombres y mujeres. En el acto han intervenido miembros de diez organizaciones sociales de Asturias y se ha representado una «perfomance», a cargo de la escuela de teatro «Goli Goli», para denunciar los matrimonios forzosos.

Vídeo.

«Solo hay un culpable: el que maltrata»

En Gijón, por su parte, políticos y miembros de entidades sociales especializadas en luchar contra la violencia machista han guardado a las 12 horas de este lunes un minuto de silencio en homenaje a las 52 mujeres asesinadas en lo que va de 2019 por esta causa. El minuto se ha celebrado en torno a un banco pintado de morado en el que se puede leer, tanto en español como en asturiano, 'No a la violencia contra las mujeres', y que se colocará en el paseo de Begoña.

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha sido la máxima autoridad municipal presente en el acto en el que también ha habido miembros de los grupos políticos de Ciudadanos, Foro y Podemos. También han estado presentes los miembros de los puestos de entidades especializadas en violencia de género que a lo largo del día informarán sobre su actividad en la protección, apoyo y asesoramiento a mujeres víctimas. Se trata de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Colegio de Abogados, el Consejo de Mujeres de Gijón, el Centro Asesor de la Mujer y la asociación Cavasym.

La directora de la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Felisa Soria, ha afirmado que este año han pasado por la oficina cinco chicas menores de 20 años y ha alertado del incremento de las conductas machistas en la gente joven y de que «las chicas son cada vez más consentidoras». «Todo lo que es el acoso a través de redes sociales está siendo un elemento de control muy importante», ha indicado Soria, que ha considerado que lo que falla es que «el machismo es un problema estructural» y los medios y las redes sociales están multiplicando los mensajes.

Como ejemplo, ha señalado que la edad media de consumo de la pornografía es de 13 años y los menores ya se inician a verla con 9 y ha apuntado «no hay recursos para combatir los mensajes tan potentes que les llegan» por el móvil. También ha criticado que en los centros educativos la educación sexual esté delegada en recursos externos y no está incluida como eje transversal dentro del aula.

Begoña Piñero, miembro de la Tertulia Feminista Les Comadres, ha sostenido que las jóvenes tienen que detectar lo antes posible que pueden ser víctimas de violencia. Sin embargo, se ha centrado en pedir a los hombres que «clamen y aíslen a los maltratadores» porque el silencio les hace cómplices» y están «demasiado callados».

Ana González ha presidido este acto después de participar en un acto con escolares en el que ha advertido del aumento de la violencia machista entre adolescentes y ha defendido la importancia de romper con esta «herencia que pasa de generación en generación».

González ha indicado que este día se conmemora bajo el lema 'El maltratador es el culpable', ya que en la violencia de género «solo hay un culpable» que es «el hombre que maltrata». La idea, ha continuado González, es ser conscientes de la existencia de esta violencia y apelar a las administraciones para que adopten medidas y también a las personas individuales para que hombres y mujeres se posicionen contra ella. Y ha recalcado que los últimos estudios apuntan a «cierto aumento» de la violencia, una herencia que pasa de generación en generación con la que es «muy importante romper».

El Oriente dice 'no' a la violencia de género

En el Oriente, los actos llegaron a las capitales de concejo, con concentraciones frente a los ayuntamientos y lectura del manifiesto del 25-N. Fue el caso de Llanes, donde además se colgó un cartel artístico del balcón consistorial. En el vecino municipio de Ribadesella, al acto institucional se sumó la iniciativa de los alumnos del IES Avelina Cerra, que en la playa de Santa Marina, y cartulina morada en mano, formaron un mensaje contra la violencia de género. También los estudiantes adquirieron un papel principal en Cangas de Onís, donde más de 120 alumnos del colegio Reconquista y la escuela de 0 a 3 colocaron lazos morados frente al Puente Romano y soltaron 52 farolillos, uno por cada mujer asesinada este 2019. «Nadie nos tiene que hacer daño y tenemos que decir no a la violencia. Las parejas no tienen que decirnos lo que tenemos que hacer», explicaron las jóvenes Gabriela Cuadriello, Sara García y Candela Antuña. También la asociación Emburria participó en los actos cangueses, recordando en su caso cómo afecta la violencia de género a las mujeres con diversidad funcional. «En la vida diaria no se nos ve, no se nos tiene en cuenta e incluso se nos explota en nuestros entornos más próximos, somo invisibles y eso es una forma de violencia», trasladó Carmen Foyo. Además del acto en el Puente Romano, en la ciudad se celebró una concentración ante el Ayuntamiento, misma acción que se repitió en Arriondas, Colunga, Onís, Ribadedeva, Cabrales, Amieva o Piloña.

Con motivo del 25-N, la comarca amaneció además empapelada de esquelas con los nombres de las asesinadas, su edad, lugar de procedencia y fecha del crimen. La acción, promovida por el colectivo Muyeres Rurales del Oriente, llegó concejos como Llanes, Ribadesella, Ribadedeva, Piloña, Cangas de Onís o Parres. El objetivo, explicaron, es dar visibilidad a esta lacra de una forma distinta: «En un pueblo todo el mundo se arremolina alrededor de una esquela cuando se pega, esto es para impactar: 109 asesinadas, según las cifras no oficiales de 2019». Los carteles protagonizaron precisamente la única nota negativa de la jornada, pues miembros de Unidas Podemos de Cangas de Onís denunciaron la retirada de las esquelas que ellos habían colocado junto a más vecinos en una barandilla frente al Puente Romano. La acusación fue dirigida contra el Ayuntamiento, que recordó por su parte que en una presentación previa se había explicado que ese espacio estaba reservado para los lazos morados de los niños, mientras que a las esquelas se reservaban paneles en la plaza Camila Beceña, donde se encargaron de pegarlas las Muyeres Rurales.

Valdés camina contra la violencia de género

Por otro lado, los estudiantes de Valdés participaron en una carrera solidaria bajo el lema 'El amor construye, no destruye' y también manifestaron su punto de vista en el photocall con mensajes directos como «Yo soy mía», «Mi chica decide por sí misma y eso me flipa», «Ni más ni menos, sino igual» o «No te calles». Los estudiantes llegaron al Ayuntamiento valdesano, donde se ha realizado un acto en pro de la igualdad entre hombres y mujeres.

A ellos fue dirigido el mensaje de la edil de Igualdad, Clara García, que les recordó que son el futuro y «tenemos una fe inquebrantable en vosotoros, que a vais a ser mejores. Podéis promover el gran cambio social». «A las mujeres no nos empodera el feminismo, nos empodera la igualdad. La sociedad que entienda eso, será una sociedad mejor», declaró García.

En la carpa instalada en la plaza, 52 sillas con flores lilas y 49 sillas escolares con peluchos daban fe la «lacra social» contra la que se manifestaban. Cada lila representa a cada mujer muerta por violencia machista y cada peluche, un niño huérfano por el mismo motivo. «No existe la cultura de denunciar la violencia de género y, por otro lado, la justicia patriarcal sigue poniendo el foco en la víctma y no en el agresor, que sigue diciendo que si no hay rechazo directo, que si no estás en condiciones para llevar a cabo ese rechazo, pueden hacer lo que quieran con tu cuerpo», criticó García.

Cangas del Narcea, 'Municipio libre de violencia machista'

El Cangas del Narcea, el Ayuntamiento instaló este lunes en el acceso por la calle Uría al céntrico parque de La Reguerala una placa con el mensaje, 'Cangas del Narcea contras las violencias machistas'. El objetivo, que «cada vez que pasemos por aquí recordaremos la lucha de este municipio contra la violencia machista»

La iniciativa surgió en el Consejo Municipal de la Mujer por parte de la representante de IU, Laura Álvarez. Con esta acción se pretende concienciar a la sociedad sobre la importancai de combatir esta lacra social y recordar a las mujeres víctimas de la violencia que «cuentan con el respaldo de las instituciones», reiteró el regidor, José Víctor Rodríguez. El municipio, continuó, «lucha cada día contra la violencia de género». Por ello, desde la Corporación se anunció que seguirán trabajando para que «esa lucha sea más efectiva».