Asturias, epicentro del debate sobre la violencia machista

Serán medio millar de personas con un denominador común: su experiencia en la lucha contra la violencia machista. Sobre todas las violencias que afectan a la mujer por el mero hecho de serlo. Por tercer año consecutivo, Gijón volverá a ser este fin de semana el epicentro de los debates sobre las causas y las soluciones de un problema con raíces milenarias que provoca más de 40 feminicidios al año. En 2024 fueron asesinadas 48 mujeres en España; en lo que va de 2025 ya han sido asesinadas otras diez, una de ellas la asturiana Karilenia Ch.

Una violencia que tiene a más de 101.000 mujeres con algún tipo de protección policial contra sus agresores y, también, a más de 1.400 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria. Es decir, de ser agredidos por quien ya es agresor de sus madres.

Será Gijón el epicentro porque el Principado celebra en su recinto ferial, Luis Adaro, el III Congreso de Prevención de la Violencia de Género, que organiza el Instituto Asturiano de la Mujer. En la presentación de la cita, que se desarrollará desde las 10 horas del sábado (26 de abril) hasta las 14 horas del domingo (27 de abril), se dejó claro que el congreso «pone el foco en la visibilización de la violencia en diferentes ámbitos». Un foco necesario porque «solamente siendo conscientes de que existe esa violencia seremos capaces de prevenirla y de trabajar por su desaparición».

De ahí que, en esta tercera edición, se haya optado por poner luz «sobre el papel de los hombres en la prevención de la violencia de género», pero también «en las discriminaciones y desigualdades que el estudio de la historia y del arte han cometido, en la violencia de género que sufren mujeres migrantes y mujeres con discapacidad, en la violencia sexual en la juventud actual y en el papel de los medios de comunicación a este respecto». Porque, sentencian las organizadoras, «lo que no se nombra no existe. Lo que no se ve, tampoco».

Programa para el 26 de abril 10 horas: Inauguración

10.30 horas: Ponencia de Miguel Lorente.

12 horas: Ponencia de Marga Sánchez.

13 horas: Ponencia de Ana Peláez.

16.30 horas: Ponencia de Carmen Ruiz.

17.30 horas: Mesa redonda sobre violencia sexual.

Con esa filosofía, el congreso arrancará a las 10 horas del sábado, con la inauguración. Media hora más tarde tendrá lugar la primera ponencia, a cargo de Miguel Lorente, Médico, forense, profesor y asesor de la OMS en el área de violencia de género, disertará sobre 'Hombres, juventud, masculinidad y violencia de género' .

Le seguirá Marga Sánchez Romero. La arqueóloga y divulgadora, colaboradora del programa 'El condensador de Fluzo', de TVE, hablará sobre 'La construcción de los imaginarios sobre las mujeres de la prehistoria (y del presente)'. Antes de cerrar la mañana, será Ana Peláez Narváez la que diserte sobre 'La violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad. Orientaciones para la acción'. Es ella vicepresidenta de la Fundación Cermi Mujeres.

Por la tarde la primera en hablar será Carmen Ruiz Repullo. La socióloga lo hará sobre 'La viralidad de las violencias y su impacto en las adolescentes'. Tras ella, habrá una mesa redonda sobre violencia sexual en diferentes ámbitos.

Programa para el 27 de abril 9.30 horas: Ponencia de Patricia Pérez.

10.30 horas: Mesa redonda sobre periodismo.

12.30 horas: Ponencia de Hodan Sulaman.

13.30 horas: Clausura.

El domingo abrirá la jornada Patricia Pérez Ordóñez, historiadora, que hablará sobre, 'La banalización de la violencia machista en el relato histórico artÍstico'. Luego habrá una mesa redonda sobre periodismo y, antes de la clausura, Hodan Sulaman hablará sobre 'Las violencias invisibles por ser mujer y migrante'.