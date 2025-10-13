Asturias lidera en gasto social con más inversión por habitante que Madrid, Cataluña o Andalucía

Una usuaria de silla de ruedas es atendida por el servicio médico del geriátrico en el que reside.

Chelo Tuya Gijón Lunes, 13 de octubre 2025, 15:05

En Asturias, el gasto social por habitante y año, el que sale de las arcas regionales, llega a 622,26 euros. El año pasado, el Principado invirtió en atención a los colectivos vulnerables (mayores, menores, personas con discapacidad o con escasos recursos económicos) 626 millones, una cifra que le coloca a la cabeza de la inversión del país.

No solo está por encima de la media nacional, 548,11 euros por habitante y año, sino que supera a comunidades de mucho mayor tamaño y, también, de capital económico.

Así, frente a los 622 euros que destina el Ejecutivo de Adrián Barbón, el de Salvador Illa, en Cataluña, baja a 564; el de Carlos Mazón, en la Comunidad Valenciana, a 523, y el de Juan Manuel Moreno Bonilla, en Andalucía, a 452. Aún es mayor la brecha con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La comunidad de Madrid, solo invierte 405,33 euros por habitante y año en gasto social.

Esa, su inversión en gasto social, es una de las fortalezas de Asturias según destaca la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La 'madre' del Observatorio de la Dependencia, que examina cada año la gestión que en esa materia hacen las comunidades de todo el país, también analiza cada año la evolución del gasto social y la cobertura de servicios.

El denominado Informe del Índice DEC, que mide el desarrollo de los servicios sociales, 'aprueba' la gestión de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, con un 5,84, lo que supone una ligera mejora respecto a 2023.

Al contrario que en los exámenes del Observatorio de la Dependencia, Asturias nunca ha suspendido en el Índice DEC. Desde sus inicios, en 2012, los mejores resultados llegaron en 2013, 2014 y 2018. En todos ello alcanzó una puntuación del 6,35 sobre 10.

En el informe, el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, explica que «Asturias ocupa el cuarto puesto en la calificación de las comunidades autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales.

A nivel global su calificación registra un incremento de una décima respecto al año anterior. Con un ligero repunte en ordenación del sistema y en relevancia económica, y un retroceso, también ligero, en cobertura efectiva de prestaciones y servicios«.

Sin Historia Social

¿Qué hace bien Asturias? Además de tener un gasto social elevado, con mayor peso por habitante que comunidades de supeior tamaño y Producto Interior Bruto (PIB) «el peso de la financiación autonómica es sensiblemente superior a la media estatal», lo que permite tener «buena cobertura de las rentas mínimas, que llegan al 8,9% de la población bajo el umbral de la pobreza».

También destaca en «los acogimientos familiares para menores, que llega al 55,5% del total», y «en plazas de alojamiento para personas sin hogar». Dice Ramírez que en Asturias hay 104 plazas por cada 100.000 habitantes, «muy por encima de la media estatal, que es del 61,6».

¿Y qué no hace tan bien? O ¿en qué debe mejorar para aumentar su calificación? El informe también tiene respuesta para eso. «En dotación de profesionales en la red básica de servicios sociales». Hay en Asturias un profesional por cada 1.091 habitantes, mientras que la media del país es 1.572.

No obstante, la media asturiana es la más baja del norte. En Cantabria llegan a 2.774 habitantes por trabajador; en el País Vasco, a 2.243, y en Galicia también superan los 2.000.

También critica el informe que no cuente la región con la Historia Social Única Electrónica (HUSE) implantada, pese a que fue anunciada ya en 2017, cuando era consejera la socialista Pilar Varela. Tampoco gusta a los autores del informe el servicio de ayuda a domicilio solo tenga capacidad para atender a 9,28 personas por cada 100 mayores de 75 años, «cuando la media estatal es de 11,51%». De nuevo ahí, pese a ser baja, es la mejor del norte. En Galicia llega al 8,58; al 8,47 en Cantabria, mientras el País Vasco no llega al 4.