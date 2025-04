Asturias hace un llamamiento para que las familias acojan a menores extranjeros

Chelo Tuya Gijón Jueves, 10 de abril 2025, 12:55 | Actualizado 13:18h. Comenta Compartir

«Cuando me preguntan si todos los menores tutelados se pueden adoptar, digo que no. Pero acoger, se pueden acoger todos. Sí me gustaría hacer ... una campaña para promocionar el acogimiento de los menores extranjeros no acompañados». Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, dejó claro que «Asturias es una comunidad solidaria y acogerá a todos los menores que pueda». Porque, explicó, «hemos hablado con todas las entidades sociales que colaboran con nosotros y todas están dispuestas a acoger a estos menores». Y, sobre todo, porque «son niños que proceden de otro país, no son irregulares ni ilegales, son niños», sentenció.

La declaración de la consejera llegó en su comparecencia ante la Junta General del Principado y a preguntas tanto de la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco, como de la del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. Aunque ambas querían información sobre el mismo tema, el tono fue diametralmente opuesto. Para la portavoz de Vox, «es necesario saber los números», en relación a las plazas disponibles en la región para acoger a más menores extranjeros no acompañados, conocidos como Menas y que llegan a España solos, en condiciones muy precarias, huyendo de sus países de origen en África. Tal y como adelantó EL COMERCIO, Asturias tiene ahora mismo 101 plazas para estos adolescentes, con una total ocupación. «Queremos saber los números, porque este caudal de llegadas cada vez resulta más difícil de justificar con esa falsa solidaridad», aseguró Sara Álvarez Rouco. En su opinión, «el sistema de acogida está saturado ya y no es posible mantener sin fecha de caducidad de unos menores que difícilmente se integran», por lo que sentenció: «Nosotros creemos que con quien mejor están es con sus familias en sus países de origen» y criticó la creación de un centro de acogida a migrantes en Sotrondio. Unas palabras que no gustaron ni a Marta Del Arco ni a Covadonga Tomé. La consejera aseveró que «esta comunidad autónoma va a seguir siendo solidaria» y rebatió los datos ofrecidos por la diputada de Vox. «No me diga que no se integran, los menores migrantes tienen un alto índice de incorporación sociolaboral: del 95%». Y pidió a Álvarez Rouco «no mezclar temas. La protección internacional no tiene nada que ver con los menos. El centro de acogida de Sotrondio no tiene que ver con el Gobierno autonómico, sino con el Central». Respecto al número de plazas que tendría que asumir el Principado tras el reparto entre comunidades para dar salida a la saturación que sufre Canarias, Del Arco recordó que «nosotros hicimos los deberes y enviamos al ministerio los datos que nos pidió. Otras comunidades aún no lo han hecho«, criticó. El caso del joven que contó su vida en EL COMERCIO Más contundente se mostró Covadonga Tomé que pidió «atajar estos discursos de mierda», en relación a las palabras de la diputada de Vox que, tras concluir su pregunta, se ausentó de la comparecencia de la consejera. En opinión de la diputada del Grupo Mixto, «son chavales que dejan su casa para buscar un futuro mejor. ¿Cómo puede decir que tienen que volver a sus países? ¿Es que no sabe cómo están esos países?», se preguntó. Pidió a la consejera una campaña de concienciación, ante lo que Marta del Arco explicó que «era nuestra idea, pero tras lo que nos pasó con el caso de un joven marroquí, que contó su vida en EL COMERCIO, hemos decidido que no podemos hacerla«. Se refirió al reportaje sobre un joven marroquí que llegó a Asturias tras saltar la valla de Ceuta con una pierna rota, que posteriormente hubo que amputar. La historia generó numerosos ataques en las redes sociales, por lo que este periódico optó por retirar la imagen del protagonista. »La empresa para la que trabaja le ha protegido y nosotros, también, porque tiene miedo a que le agredan. Eso ha hecho que muchos en su situación, que querían contar su experiencia, se hayan echado atrás«. Sí dejó claro que «seguiremos siendo una región de acogida». Aunque, por el momento, «no tenemos un horizonte de números», ya que el ministerio aún no ha tomado la decisión «se hará en la Conferencia Sectorial de Infancia». Y reiteró el apoyo de todas las ONGs de la región y que los menores acogidas «vivirán en centros pequeños, de veinte o treinta plazas, que es el modelo que tenemos y en el que se logra mejor integración». Según explicó, «estamos buscando lugares para acoger a estos menores en las mejores condiciones».

