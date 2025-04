Asturias planta cara a la soledad no deseada

Olga Esteban Oviedo Martes, 8 de abril 2025, 15:47 Comenta Compartir

La soledad no deseada es mala para la salud física y la mental. Provoca un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, conlleva una peor nutrición ... y mayor prevalencia de la obesidad, aumenta las visitas al médico y las hospitalizaciones, mientras aumenta el riesgo de ansiedad, depresión, demencias y... con todo, una mayor situación de dependencia. La soledad no deseada no depende de la edad que se tenga, ni de dónde se viva, aunque es cierto que hay factores de riesgo y perfiles que se repiten. La soledad no deseada es, según los expertos, «la experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea».

Y Asturias quiere plantarle cara. En la región había el año pasado 153.044 hogares formados por una sola persona, de los que el 58% aproximadamente son mujeres. Es, junto con Castilla y León, la comunidad en la que este fenómeno es más acusado. Y va a ir a más: el Instituto Nacional de Estadística estima que en 2039 en Asturias se superarán los 192.000 hogares de este tipo. Es decir, cuatro de cada diez hogares serán de una sola persona. Y aunque, como queda dicho, no es un problema exclusivo de ninguna franja de edad, también es cierto que la radiografía demográfica de la región es la que es y que las personas mayores de 65 años representan más de un 43% del total de personas que viven solas y las predicciones son crecientes. Sobre esta base, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar puso manos a la obra hace algo más de un año, cuando se puso en marcha la cooperación entre Principado y entidades locales, a las que se destinarán 16 millones hasta 2027 para programas contra la soledad no deseada. Ha pasado un año y cuatro millones de inversión, con los que los ayuntamientos han hecho un amplísimo trabajo y ya hay pistas y base para empezar a elaborar la Estrategia Asturiana contra la Soledad no Deseada (2026-2027), cuyo arranque ha presentado hoy la consejera, Marta del Arco. El objetivo es «establecer un conjunto de medidas encaminadas a detectar, prevenir y facilitar apoyos a las personas que sufren este problema creciente de aislamiento involuntario que se está produciendo en la sociedad actual». La estrategia es una de las metas de la consejería para esta legislatura y se presentará en el último trimestre de este año. Su redacción correrá a cargo de Fresno Consultoría Social, Innovación e Impacto. Su responsable, José Manuel Fresno, conoce muy bien el tema. Y aunque en Asturias queda mucho trabajo por hacer, las estadísticas nacionales dicen que, del total de personas que viven solas, entre un 20 y un 25% consideran que es una soledad no deseada; un 60% de ellos siente que sufre esa situación desde hace al menos dos años y, de los que no creen que ahora su soledad sea un problema, al menos un tercio sí lo sufrirá como tal en algún momento de su vida. Llegar a esa situación tiene que ver con multitud de cuestiones, desde situaciones coyunturales como el fallecimiento de la pareja hasta el entorno, la condición social y económica, la salud, la discapacidad... «Incluso con el uso de las tecnologías», ha advertido José Manuel Fresno, llamando la atención sobre un fenómeno que lleva al aislamiento especialmente a los jóvenes. Durante el año en el que los ayuntamientos y el Principado ya han empezado con estos trabajos se han llevado a cabo multitud de iniciativas en las cuatro líneas de trabajo marcadas. Para empezar, la detección, saber realmente cuánta de la gente sola vive esa soledad como un problema (una situación que, han dicho los expertos, incluso puede sufrir mayores que viven en residencias, por ejemplo). Después, la sensibilización, el romper con inercias y estereotipos. También la prevención, que supone implicar a toda la sociedad y finalmente la intervención, el acompañamiento de esas personas y ofrecerles los apoyos y herramientas necesarias para salir de esa situación no deseada. Detectarlo en el médico o en el banco La detección sigue siendo la clave de todo, por lo que uno de los objetivos de la estrategia es el diseño de una red de agentes que colaboren. Agentes que pueden ir desde el personal sanitario hasta las farmacias, pasando por el personal de ayuda a domicilio, el pequeño comercio, el personal de entidades bancarias, los valoradores de dependencia, los serenos o las asociaciones de mayores. Marta del Arco ha explicado hoy todas estas cuestiones acompañada de la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez, y el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón, así como de José Manuel Fresno. Por el momento, en las actividades organizadas por el ayuntamiento durante este año previo de trabajo ya se han dejado algunas pistas. Por ejemplo: han participado 31.674 personas, de las que nada menos que 25.337, esto es, el 80%, son mujeres, y 6.337, hombres. «La soledad no deseada tiene rostro de mujer», ha dicho Marta del Arco. Que la estrategia es una cuestión que afecta a todos los ámbitos políticos y sociales queda claro en el listado de entidades que participan: varias consejerías como Derechos Sociales, Presidencia, Salud, Educación y Ordenación del Territorio. Los agentes clave, esto es, la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad de Oviedo, la Mesa del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado, las cámaras de comercio, la Asociación de Empresas de Inserción, las empresas de servicio de ayuda a domicilio....

