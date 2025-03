Asturias se prepara para recibir un intenso temporal de lluvia y nieve

M. MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 8 de noviembre 2019, 02:58 | Actualizado 06:23h. Comenta Compartir

Ha llegado el tiempo invernal. La nieve está asegurada y se prevé que puedan caer hasta el domingo 88,5 centímetros de espesor en las zonas más altas y una acumulación de lluvia de 137 litros por metro cuadrado, si bien la Agencia de Meteorología advierte de que en algunas zonas se pueden superar los 300. Y todo ello acompañado por una bajada de las temperaturas, fuertes vientos y marejada. A última hora de ayer ya eran necesarias las cadenas para circular por los puertos de El Palo, La Marta, Leitariegos, El Connio, Cerredo, Somiedo, San Lorenzo y Ventana. Pero la situación va a peor.

Los habitantes del Valle del Huerna (Lena) no quieren que el temporal este año les coja por sorpresa. «Esta vez no; lo esencial, que es la leña, ya la tenemos», apuntaba ayer Auri Villa, una de las habitantes de este enclave de Las Ubiñas-La Mesa. «Lo principal es la comida, productos no perecederos que podamos mantener por mucho tiempo. Luego están las linternas y las pilas por si nos quedamos sin luz». Algunos vecinos, apunta Villar, incluso han comprado generadores. «Esto obliga a adquirir y almacenar el combustible».

En Leitariegos (Cangas del Narcea), la nieve pilló a Natalia Álvarez preparando todo para «cuando se ponga más 'perro'», confesó mientras daba forma a las galletas. La cocina y el esquí son los quehaceres invernales que comparte con su marido, Jesús Matías, que espera practicar este deporte pronto en suelo asturiano. El secreto para sobrevivir al invierno a más de 1.500 metros, confiesan, es «el de toda la vida: una buena calefacción y alimentos en el arcón». En el piso inferior de su vivienda, donde hubo un restaurante, almacenan abundante leña y en las estanterías no faltan los productos de la tierra envasados, como los pimientos, compotas varias y también la miel. «Es cuestión de organizarse», señaló Álvarez.