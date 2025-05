Asturias se prepara para otro año de récord turístico: crecerá más que Canarias o Valencia

Más que Andalucía o Canarias. Incluso que Baleares o la Comunidad Valenciana. Asturias, su sector turístico, espera crecer esta primavera más que los ... destinos citados. De hecho, su previsión la coloca a la cabeza de España, solo superada por los cálculos que han hecho los empresarios del País Vasco y de Madrid. Y no son previsiones políticas, sino realizadas por el propio sector, que se aglutina en la patronal de patronales, Exceltur.

En su último informe, relativo al balance del primer trimestre y las previsiones para el segundo, Asturias aparece en el podio, con la medalla de bronce, en sus cuentas de la lechera. Espera el sector turístico del Principado vender un 6,6% más que el año pasado. Unos cálculos que solo superan los realizados por el País Vasco, que prevé incrementar sus ventas un 6,9%, y por Madrid, donde el aumento se queda en el 6,7%.

Asturias se distancia, y mucho, de las otras comunidades que, junto al País Vasco, conforman la España Verde. Cantabria prevé un crecimiento más moderado, del 5,1%, mientras que Galicia aparece en penúltimo lugar del país, con un incremento del 1,3%. El farolillo rojo del país es Extremadura. Ahí, el sector turístico solo espera que la primavera mejore un 0,8% respecto a la de 2024.

Los expertos de Exceltur destacan que tanto País Vasco como Asturias «continúan posicionándose como destinos de referencia gracias a su entorno natural, la gastronomía, la riqueza cultural y nuevas conexiones ferroviarias».

Es decir, que la apertura de la variante de Pajares, en noviembre de 2023, sigue sumando riqueza a una región que, durante siglos, tuvo un aislamiento ferroviario casi insular. No lo cita el informe, pero también juegan un gran papel las conexiones aéreas, multiplicadas en los últimos años a golpe de talonario público.

En la cartelera aérea de verano, la que comienza a finales de marzo y concluye a finales de octubre, la región dispondrá de 29 conexiones regulares y 16 chárter, lo que favorece el crecimiento de un turismo al alza en la región: el urbano.

En contra de las tasas

Un turismo que ha permitido a la región cerrar «el mejor primer trimestre de la historia», según el balance realizado por el Principado. Las cifras del Instituto Nacional de estadística (INE) indican que entre enero y marzo visitaron la región 318.194 turistas y 615.331 estancias. Esas cifras solo pueden ser comparadas con ejercicios en los que, como en este caso, la Semana Santa se haya celebrado en abril. Es decir, con 2023 y, también, con 2019, el último año antes de que la covid lo parara todo.

Respecto a 2023, el incremento de visitantes alcanzó un 9,9% y el de estancias fue ligeramente superior, un 10,1%. La mirada al último año prepandemia es mejor la cifra de turistas creció un 16% y la de pernoctaciones un 20%.

De entre todas las modalidades de alojamiento, es la de los apartamentos turísticos la que más clientes sumó, al llegar a 12.846 clientes, un 33% más que en 2023. Esa mayor afluencia permitió incrementar un 48% las pernoctaciones, hasta rozar las 35.500.

El protagonismo de las cifras es de los turistas madrileños, pero también de los asturianos, que encabezan las comunidades de origen de los visitantes. Asturias sigue siendo destino fijo, también, para Galicia, País Vasco, Castilla y León, Andalucía y Cataluña.

No obstante, el Principado destaca el impulso a las cifras desde el turista internacional. «Visitaron Asturias 18.404 personas de fuera de España, un 16,9% más».

El informe de Exceltur insiste en el protagonismo urbano para la primavera asturiana y marca una línea roja: «Evitar la imposición de nuevos tributos (como los que se plantean por algunos grupos políticos en Canarias), recargos (como los de Baleares o Cataluña) y limitaciones (como Ibiza)».

Entienden los empresarios que esas medidas son «improvisadas e injustas» que afectan «a eslabones clave de la cadena de valor turística, como al transporte marítimo, al sector aéreo, al alquiler de coches o al alojamiento de mayor valor». Piden los empresarios «sustituirlas por instrumentos pactados de gestión activa de los problemas que pretenden resolver, especialmente por el efecto perverso que pueden provocar en un momento de incremento de la incertidumbre económica y política global».

El informe, no obstante, fue realizado antes de la celebración de la Semana Santa. La primera gran escapada del año es, en Asturias, un termómetro para medir la presencia de turistas a lo largo del año. Las previsiones de lleno se aguaron por la lluvia y el frío, que hizo que no se pudiera colgar el cartel de completo. Los empresarios señalan, además, a la oferta privada como causa de que sus plazas no se ocuparan.