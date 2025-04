El sector turístico de Asturias espera compensar el frenazo de Semana Santa con el puente del 1 de mayo

Noelia Esteban: «El Principado ha dejado morir a Casonas Asturianas. Después de 30 años, nos disolvimos»

Noelia Esteban, expresidenta de Casonas Asturianas. J. Pañeda

El próximo 28 de julio su hotel rural, un fijo en Casonas Asturianas, la marca turística creada por el Principado en 1994 para destacar 'hoteles rurales con encanto', cumplirá 25 años. La fiesta de La Figar será mejor que la anterior, celebrada en plena pandemia. Pero llegará a ella Noelia Esteban (Gijón, 1975) sin ser la presidenta de Casonas Asturianas. Llegará, de hecho, sin que la asociación exista. Después de 30 años, se ha disuelto.

–¿Muere Casonas Asturianas?

–Muere la asociación de empresarios que creció con la marca turística, que esa sigue, pero ya sin contar con nosotros.

–¿Por qué?

–Por varios motivos. Por el desánimo de los empresarios, al ver la falta de ayudas a comercializar. Por falta de relevo generacional, hay Casonas que ya se están vendiendo, o están en venta, después de que el fundador se jubile. Dicen que somos 45, pero no llegamos a 30 ya. La asociación muere porque el Principado la ha dejado morir.

–¿Cómo?

–Con la falta de apoyo. Nosotros les hemos dicho muchas veces, la última hace un año, que necsitamos ayuda para comercializar. Que el Principado lo hace genial en la promoción, en decir todo lo bueno que tiene Asturias, pero necesitamos ayuda para comercializar las estancias. Pues bien, en febrero de 2024 le pedimos a Turismo que nos hiciera una web. Un año después, no habían hecho nada. Y así todo.

–¿En qué más ha fallado?

–En no escuchar cuando les decíamos, además de la falta de comercialización, de que el turismo ha cambiado, que la competencia ha cambiado. Que a nosotros se nos han disparado los costes, pero no podemos hacer como los hoteles urbanos y repercutirlo en el precio. Ni como las Viviendas Vacacionales que no tienen nuestras obligaciones. Y es verdad que el 80% de las Casonas están en manos de personas que no las tienen como primera actividad.

–También han puesto en marcha los bonos turísticos.

–Los bonos no son una solución. Los de este año, por ejemplo, los promocionaban para Semana Santa, cuando aún no estaban preparados. Lo que siento es que, Casonas Asturianas, de la que Asturias fue pionera, treinta años después esté disuelta.