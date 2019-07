La Audiencia confirma el archivo de la denuncia contra la alcaldesa de Teverga

La Audiencia Provincial ha confirmado el archivo definitivo de la denuncia que la parroquia rural de Taja puso contra la alcaldesa de Teverga, María Amor Álvarez Ardura, de Izquierda Unida. Según el dictamen, «en la denuncia no hay indicios de prevaricación».

La Audiencia afirma que tras reexaminar las actuaciones «comparte con la juez instructora, quien asume íntegramente el informe del ministerio fiscal, los razonamientos efectuados referidos a la ausencia de indicios sobre la comisión de delito penal alguno». La sala entiende por lo tanto que lo que procede es «archivar» las diligencias previas y «rechazar» el recurso de apelación que se interpuso contra el mismo.

El juzgado de Primera Instancia número 2 de Grado decretó en mayo el sobreseimiento provisional de la denuncia que el Partido Socialista había interpuesto contra la alcaldesa de Teverga. La fundamentaban en que María Amor Álvarez Ardura no había informado al Pleno acerca de un informe del secretario sobre su sueldo bruto de 25.000 euros anuales y reclamaba la devolución del dinero desde el 10 de julio de 2015. La juez estimó entonces que la alcaldesa no incurrió en delito alguno ya que no había precepto legal que obligara a Álvarez Ardura a dar cuenta la pleno.