Aumenta un 10% la violencia machista y ya son 659 las asturianas con protección policial Una asturiana muestra el móvil Atenpro que utiliza. / XUAN CUETO Más de 1.300 mujeres están en el sistema de vigilancia, doce ellas menores de edad, tras cerrarse 2018 con tres feminicidios y más de 2.300 denuncias CHELO TUYA GIJÓN. Lunes, 1 abril 2019, 05:19

No fue 2108 un año con datos positivos sobre violencia de género. Ni en España, donde fueron asesinadas 47 mujeres y 27 menores hijos de víctimas de maltrato, ni en Asturias, donde se registraron tres de ese casi medio centenar de feminicidios. La gijonesa Paz Fernández Borrego, la felguerina Mabel Fuente y la franquina Yésica Menéndez fueron asesinadas por su parejas el 13 de febrero en Navia, el 6 de julio en La Felguera y el 10 de septiembre en La Caridad, respectivamente. Salvo el caso de la primera, cuyo presunto asesino, Javier Ledo, está ingresado en prisión pendiente de juicio, en los otros dos ataques machistas se cumplió la máxima que revela el estudio realizado por el catedrático asturiano Javier Fernández Teruelo: el agresor se suicidó.

Y no ha empezado bien 2019. En enero, de acuerdo al último informe publicado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, y elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en Asturias hay un 10% más de mujeres con protección policial, hasta llegar a las 659 que, con una frecuencia que oscila entre cada día o cada dos meses, según se haya determinado su nivel de riesgo, tienen contacto con los agentes, ya sean de la Policía Local, Nacional o Guardia Civil, que tienen encomendada su protección.

Ellas son una parte de las 1.303 asturianas, doce de ellas menores de edad, que están incluidas en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género, el conocido como VioGen, que determina el nivel de riesgo de cada víctima de maltrato. En Asturias, había en enero 530 víctimas con nivel bajo; 125, con nivel medio, y cuatro en riesgo alto de sufrir una agresión. En cuanto a las menores de edad, de los doce casos en el VioGen, siete tenían algún nivel de riesgo: seis, bajo, y uno, medio.

Una violencia que, según evidencia el informe oficial, va a más. Con más de 2.300 denuncias en los nueve primeros meses del año, 467 mujeres con una orden de protección dictaminada por un juzgado y un 10% más de mujeres protegidas con sistemas móviles o telemáticos: 659 usuarias del Atenpro y 16 agresores obligados a utilizar pulsera.

Precisamente, en el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género, el conocido como Atenpro, lidera Asturias la tasa de usuarias del país. Gestionado por Cruz Roja, tras un convenio con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en enero eran 528 las asturianas, de las 13.376 en todo el país, protegidas con este sistema. Es, en la práctica, un móvil desde el que la víctima solo tiene que apretar un botón para que en Cruz Roja se dispare la alerta.

La cifra de 528 asturianas supone una tasa de 1.094 casos por cada millón de mujeres mayores de 15 años. En el conjunto país, solo Valencia supera esa tasa, al llegar a 1.193.

En el resto de datos que aporta el informe ministerial, destaca el incremento, también, del número de internos en la cárcel asturiana por algún delito vinculado a la violencia de género: son 237. A ellos se suman los 16 asturianos que, en libertad, están obligados a utilizar la pulsera de control, para evitar que se salten la orden de alejamiento. Lidera también Asturias el crecimiento de llamadas al 016. Es decir, al teléfono gratuito y que no deja rastro en la factura, habilitado para las denuncias de violencia de género. No lidera por el incremento de las llamadas, ya que se realizaron 104, lo que supone una tasa de 215 por cada millón de mujeres de más de 15 años (la octava del país), sino por el aumento de las llamadas de no familiares. Por primera vez, hay un 133% más de personas que, sin ser víctima ni familiar de la agredida, llaman al 016 para denunciar una agresión. Acabar con la violencia machista es cuestión de todos.