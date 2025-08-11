Los ayuntamientos asturianos se adhieren al pacto por la salud mental: «Ésta es una tarea común que debe abordarse desde la proximidad» El presidente del Principado considera «fundamental» contar con el consenso de las corporaciones municipales para situar el bienestar emocional en el centro de las políticas públicas y anuncia para finales de año el borrador de la futura Ley de Salud Mental de la región

La salud mental es «una tarea común que debe abordarse desde la proximidad». De ahí la importancia de la firma que representantes de cincuenta ayuntamientos asturianos estamparon esta mañana, en el contexto de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en un pacto autonómico que sitúa el bienestar emocional en el foco de las políticas públicas. Un pacto que ya suscribieron el pasado mes de julio asociaciones de pacientes y familiares, partidos, sindicatos y colegios profesionales.

Si fueron cincuenta, y no los 78 municipios de la región, los que ayer rubricaron esta alianza por la salud mental se debe a una mera cuestión de agenda. Todas las corporaciones municipales han mostrado su voluntad de adhesión, lo que demuestra «la unión de un pueblo cada vez más consciente de la importancia de la salud mental», agradeció la máxima responsable de la sanidad pública asturiana, Concepción Saavedra, muy implicada en este pacto, que sienta las bases de la futura Ley de Salud de Mental de Asturias.

El borrador de este proyecto legislativo, según anunciaba hoy el presidente del Principado, Adrián Barbón, «se pretende presentar a finales de año». Las medidas encaminadas a normalizar y sensibilizar sobre la importancia de la salud es uno de sus grandes compromisos de legislatura: «Antes, tener problemas de salud mental era algo de lo que avergonzarse. Hemos conseguido que dejé de ser un tabú. Todos vamos a pasar algún bache emocional en la vida».

Esta mañana, además de los representantes de medio centenar de ayuntamientos asturianos, firmó el pacto por la salud mental el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño. Y así lo irán haciendo, de ahora en adelante, otras muchas entidades públicas y privadas de la región, conscientes de que los problemas que atañen a la salud emocional son «cosa de todos», que «con el consenso le damos la relevancia que tienen», señaló Barbón.

Los principios del pacto

Este pacto reconoce los plenos derechos de las personas con discapacidad psicosocial; pone a las personas con sufrimiento psicosocial por delante en los esfuerzos institucionales; recoge que «no existe un enfoque único»; insta a prestar atención a los prejuicios propios y ajenos sobre las personas con trastorno mental; tiene en cuenta los determinantes sociales; parte de la premisa de que «vivir duele y trabajar cansa»; habla de la importancia de la información; asume que «todos somos parte del problema y de la solución»; subraya que «la diversidad no es en sí una patología»; y, por último, concluye que «no hay abordaje de calidad que no sea integral».

Unos principios que ahora son causa común de la sociedad asturiana y en cuya defensa «los ayuntamientos tenemos un papel que no es accesorio, sino central», reivindicó Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco y presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). «Desde lo local podemos construir, y creo que lo estamos haciendo, entornos que protejan el bienestar emocional, fortalecer redes comunitarias, fomentar el asociacionismo, impulsar la participación ciudadana y apoyar la cultura, el ocio o el deporte como espacios de encuentro y cohesión. También podemos, y debemos combatir la soledad no deseada, una de las amenazas más grandes de la salud mental», prosiguió en su intervención.

La presidenta de FACC entiende que la firma del pacto por la salud mental «no es un gesto más», porque, «cada vez que organizamos un programa de apoyo a las familias, rehabilitamos un espacio público para el encuentro o impulsamos un servicio de proximidad, estamos contribuyendo a la salud mental de nuestra gente». Pero, puntualizó, «hay que estar atentos para detectar situaciones de riesgo y trabajar en red con los servicios sociales« y »este pacto debe traducirse en acciones concretas y políticas reales«, que en su opinión deben adaptarse a las necesidades que presenta cada territorio.

En definitiva, «es fundamental contar con los ayuntamientos» para llegar a un consenso que, tal como afirmó Adrián Barbón, «es más que un papel». Al acto, que se celebró en el estand que el Principado de Asturias tiene en la Fidma, acudieron también el vicesecretario de Política Sanitaria, Pablo García; el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Ángel López; y el gerente del Servicio de Salud del Principado, Aquilino Alonso.