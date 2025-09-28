L'Arena rinde honores a San Telmo y a la gente de la mar

Con tres coronas de laural lanzadas a la ría en recuerdo a la gentes de la mar concluyó la procesión marinera de San Telmo que ... tuvo lugar este domingo tras la misa solemne en la iglesia de San Juan Bautista, concelebrada por el dominico José Gil y el párroco José María Menéndez y cantada por el coro parroquial. La iglesia se llenó para honrar a un santo que, como aclaró el dominico, de momento es beato, aunque su canonización está en marcha impulsada por el Obispo de Palencia.

Explicó José Gil que Pedro González Telmo (porque en realidad Telmo es apellido) como patrono de los marineros que es, es muy querido en provincias como Galicia y Andalucía, pero también es un beato que abandera la humildad, por lo que instó a los feligreses a no dejarse llevar por el ansia de llamar la atención. Se congratuló, además, porque según parece ya hay algún vecino de San Juan de la Arena que lleva Telmo por nombre. Con gran protagonismo del coro, el momento de la consagración fue, sin embargo, de la Banda de Gaitas Villa de Avilés, que desde el exterior del templo interpretó el Himno de Asturias, celebrado por quienes esperaban fuera con aplausos.

Tras la misa, ocho palistas de Remeros del Nalón con sus palas hicieron el paseíllo a la salida del templo a las seis mujeres que portaban tres coronas de laurel, a los niños que este año han realizado la Primera Comunión, que portaban a hombros un pequeño barco, a la Virgen de Covadonga, a la Virgen del Carmen y, finalmente, San Telmo junto a una embarcación. La procesión, no obstante, estuvo encababezada por una gran red sujetada a ambos lados por los vecinos vestidos con el atuendo clásico marinero, que condujeron por la avenida de los Quebrantos una comitiva que desembocó en la ría.

La rula activó su sirena conforme se aproximaba la procesión que, en este punto, se dividió. Hacia la ría solo se dirigieron las imágenes de las virgenes y el santo, además de las tres coronas de laurel que fueron arrojadas al mar en homenaje a las gentes del mar.