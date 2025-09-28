El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

San Telmo, a hombros, flanqueado por los Remeros del Nalón.

L'Arena rinde honores a San Telmo y a la gente de la mar

La misa y posterior procesión marinera cierran tres días de fiesta con mucha música

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:42

Con tres coronas de laural lanzadas a la ría en recuerdo a la gentes de la mar concluyó la procesión marinera de San Telmo que ... tuvo lugar este domingo tras la misa solemne en la iglesia de San Juan Bautista, concelebrada por el dominico José Gil y el párroco José María Menéndez y cantada por el coro parroquial. La iglesia se llenó para honrar a un santo que, como aclaró el dominico, de momento es beato, aunque su canonización está en marcha impulsada por el Obispo de Palencia.

