La piscina de Agones cierra temporada tras aumentar usuarios en julio

Se acaba de cerrar la temporada de verano y el Ayuntamiento de Pravia asegura que ya está trabajando en la planificación de actividades lúdicas- ... deportivas en la piscina de Agones de cara a la próxima temporada para hacer «todavía más atractivas estas instalaciones». Además, el próximo verano las instalaciones deportivas tendrán nuevos ganchos como el gimnasio municipal o la nueva pista de pádel, lo que lleva al gobierno municipal a prever que «potenciará todavía más el atractivo de estas instalaciones para atraer a vecinos y visitantes».

Respecto a la temporada que acaba de terminar, el Ayuntamiento realiza una valoración muy positiva, destacando en primer lugar que «los cursillos de natación han cubierto todas las plazas disponibles, con niños y niñas de toda la comarca». Aparte, la afluencia de público, especialmente en julio, se incrementó notablemente respecto a años anteriores, tanto de usuarios de campus o campamentos como de usuarios individuales.

La gran novedad de este verano, que podría repetirse el que viene, ha sido la gran fiesta de cierre celebrada el pasado martes, en la que cerca de un centenar de personas disfrutaron del último día de apertura con hinchables acuáticos, dj y fiesta de la espuma.

Desde el equipo de gobierno destacan la ausencia de incidencias durante el tiempo que la instalación permaneció abierta, así como el buen resultado de las inversiones en mantenimiento que se vienen realizando en los últimos años.